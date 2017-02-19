«التعادل 11» يخيم على مواجهة «الأصفرين»

معتصم عبدالله (دبي)

فقد الوصل رسمياً وصافة دوري الخليج العربي، بتعثره المفاجئ أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-1 أمس الأول، في ختام الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليتراجع ترتيب «الفهود» إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة، خلف العين الثالث، فيما ظفر «النمور» بنقطة ثمينة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

ومثلت الفرص المهدرة العنوان الأبرز لمواجهة «الأصفرين»، في ظل الأداء الإيجابي لـ«النمور»، والاستفادة من سلاح الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الحارس حميد عبدالله ودفاع «الفهود» الذي لعب فيه الرباعي خالد سبيل، عبدالله صالح، وحيد إسماعيل، هزاع سالم، في ظل غياب الثلاثي حسن زهران، عبد الرحمن علي، وياسر سالم، ليحسم التعادل الـ11، والثاني في دوري المحترفين المواجهة الـ36 بين الفريقين في الدوري.

ولعب إبراهيم عيسى حارس مرمى «النمور» دوراً مؤثراً في النتيجة الإيجابية التي خرج بها فريقه، بعد تصديه الناجح لركلة جزاء نفذها البرازيلي فابيو ليما هداف الوصل في الدقيقة 16، ورغم نجاح الوصل في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني، بوساطة البرازيلي رونالدو، والعودة السريعة لاتحاد كلباء عن طريق المالي مايجا، بعد دقيقة واحدة على هدف أصحاب الأرض، لعبت ركلة الجزاء المهدرة دوراً مؤثراً في منح نجوم اتحاد كلباء الثقة المطلوبة.

وأعادت ركلة الجزاء المهدرة بوساطة البرازيلي ليما سيناريو مباراة الشباب في الجولة 12، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما أهدر ليما فرصة إهداء التفوق لفريقه من علامة الجزاء، لتكون ركلة جزاء أمس الأول، هي الثانية التي يهدرها الوصل في مشوار الدوري، من أصل 5 ركلات احتسبت للفريق، سجل بواسطتها ثلاثة أهداف، في مباراة العين 1-2، بتوقيع ليما، وكايو في مباراتي دبا الفجيرة 8-0، والشارقة 2-1.