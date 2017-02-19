«التعادل 11» يخيم على مواجهة «الأصفرين»

معتصم عبدالله (دبي)
فقد الوصل رسمياً وصافة دوري الخليج العربي، بتعثره المفاجئ أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-1 أمس الأول، في ختام الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليتراجع ترتيب «الفهود» إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة، خلف العين الثالث، فيما ظفر «النمور» بنقطة ثمينة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.
ومثلت الفرص المهدرة العنوان الأبرز لمواجهة «الأصفرين»، في ظل الأداء الإيجابي لـ«النمور»، والاستفادة من سلاح الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الحارس حميد عبدالله ودفاع «الفهود» الذي لعب فيه الرباعي خالد سبيل، عبدالله صالح، وحيد إسماعيل، هزاع سالم، في ظل غياب الثلاثي حسن زهران، عبد الرحمن علي، وياسر سالم، ليحسم التعادل الـ11، والثاني في دوري المحترفين المواجهة الـ36 بين الفريقين في الدوري.
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وأعادت ركلة الجزاء المهدرة بوساطة البرازيلي ليما سيناريو مباراة الشباب في الجولة 12، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما أهدر ليما فرصة إهداء التفوق لفريقه من علامة الجزاء، لتكون ركلة جزاء أمس الأول، هي الثانية التي يهدرها الوصل في مشوار الدوري، من أصل 5 ركلات احتسبت للفريق، سجل بواسطتها ثلاثة أهداف، في مباراة العين 1-2، بتوقيع ليما، وكايو في مباراتي دبا الفجيرة 8-0، والشارقة 2-1.
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