الجزيرة الأفضل في «الجولة 19» بـ «الأجنحة الأربعة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

اهتزت الشباك 21 مرة في «الجولة 19» بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، وهو العدد نفسه والمعدل الخاص بالبطاقات الملونة التي تم إشهارها في مباريات الأسبوع، والتي انتهت خمسة لقاءات منها بفوز أحد الفريقين بنسبة 71.4%، وشهدت عودة «الفرسان» إلى «الوصافة»، بعد غياب أربع جولات، ليبتعد عن القمة التي يغرد عليها «فخر أبوظبي» منفرداً، بفارق 9 نقاط، في حين أصبح الفارق بين الجزيرة وبين «الزعيم» و«الإمبراطور» هو 10 نقاط كاملة. غابت الأهداف عن مباراة واحدة فقط في الجولة، مقابل تسجيلها في ست مباريات، أغزرها في مواجهة «العنابي» مع «الملك»، والتي انتهت بفوز «أصحاب السعادة» بخمسة أهداف مقابل هدف، والفوز الأكبر لمصلحة «فخر أبوظبي» الذي يعدو بكل قوته في اتجاه اللقب الغالي، بعد خماسيته النظيفة في شباك «الصقور».

شهد الشوط الأول من مواجهات الجولة إحراز 9 أهداف مقابل 12 هدفاً في الشوط الثاني، وأغزر الفترات التهديفية ما بين الدقيقتين 46 و60 عقب العودة من استراحة ما بين الشوطين، وتم تسجيل 6 أهداف خلال تلك الفترة بنسبة 28.6% من جملة الأهداف، تلاها آخر ربع ساعة من عمر المباريات، واهتزت الشباك خلالها 4 مرات.

واعتمدت الفرق على العمق الهجومي في تسجيل 10 أهداف، شكلت نسبة 47.6% من أهداف الجولة أغزرها لمصلحة «العنابي» الذي سجل ثلاثة أهداف من الخمسة عبر تلك الجبهة الهجومية، في مقابل 11 هدفاً عبر الأطراف، حيث تم تسجيل 6 أهداف بوساطة الأجنحة اليمنى و5 أهداف عبر الجهة اليسرى، وكان «فخر أبوظبي» هو الأكثر استغلالاً لأجنحته الطائرة، بعدما حول 4 هجمات من خلالها إلى أهداف.

17 هدفاً تم إحرازها من داخل منطقة الجزاء بنسبة 81%، منها 5 أهداف من داخل منطقة الـ6 ياردات، مقابل 4 أهداف عبر تسديدات بعيدة المدى من خارجها، وسجل لاعبو الجزيرة الأهداف الخمسة كلها من داخل منطقة الجزاء، في حين أن للوحدة 4 أهداف من داخلها، مقابل هدف من خارج المنطقة، جاء عبر ركلة حرة مباشرة ضمن هدفين من هذه النوعية.