  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:19    صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبلان رؤساء الوفود المشاركة في معرض ومؤتمر آيدكس 2017 المقام في أبوظبي         11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

11 هدفاً عبر الأطراف

الجزيرة الأفضل في «الجولة 19» بـ «الأجنحة الأربعة»!
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

عمرو عبيد (القاهرة)

اهتزت الشباك 21 مرة في «الجولة 19» بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، وهو العدد نفسه والمعدل الخاص بالبطاقات الملونة التي تم إشهارها في مباريات الأسبوع، والتي انتهت خمسة لقاءات منها بفوز أحد الفريقين بنسبة 71.4%، وشهدت عودة «الفرسان» إلى «الوصافة»، بعد غياب أربع جولات، ليبتعد عن القمة التي يغرد عليها «فخر أبوظبي» منفرداً، بفارق 9 نقاط، في حين أصبح الفارق بين الجزيرة وبين «الزعيم» و«الإمبراطور» هو 10 نقاط كاملة. غابت الأهداف عن مباراة واحدة فقط في الجولة، مقابل تسجيلها في ست مباريات، أغزرها في مواجهة «العنابي» مع «الملك»، والتي انتهت بفوز «أصحاب السعادة» بخمسة أهداف مقابل هدف، والفوز الأكبر لمصلحة «فخر أبوظبي» الذي يعدو بكل قوته في اتجاه اللقب الغالي، بعد خماسيته النظيفة في شباك «الصقور».

شهد الشوط الأول من مواجهات الجولة إحراز 9 أهداف مقابل 12 هدفاً في الشوط الثاني، وأغزر الفترات التهديفية ما بين الدقيقتين 46 و60 عقب العودة من استراحة ما بين الشوطين، وتم تسجيل 6 أهداف خلال تلك الفترة بنسبة 28.6% من جملة الأهداف، تلاها آخر ربع ساعة من عمر المباريات، واهتزت الشباك خلالها 4 مرات.

واعتمدت الفرق على العمق الهجومي في تسجيل 10 أهداف، شكلت نسبة 47.6% من أهداف الجولة أغزرها لمصلحة «العنابي» الذي سجل ثلاثة أهداف من الخمسة عبر تلك الجبهة الهجومية، في مقابل 11 هدفاً عبر الأطراف، حيث تم تسجيل 6 أهداف بوساطة الأجنحة اليمنى و5 أهداف عبر الجهة اليسرى، وكان «فخر أبوظبي» هو الأكثر استغلالاً لأجنحته الطائرة، بعدما حول 4 هجمات من خلالها إلى أهداف.

17 هدفاً تم إحرازها من داخل منطقة الجزاء بنسبة 81%، منها 5 أهداف من داخل منطقة الـ6 ياردات، مقابل 4 أهداف عبر تسديدات بعيدة المدى من خارجها، وسجل لاعبو الجزيرة الأهداف الخمسة كلها من داخل منطقة الجزاء، في حين أن للوحدة 4 أهداف من داخلها، مقابل هدف من خارج المنطقة، جاء عبر ركلة حرة مباشرة ضمن هدفين من هذه النوعية.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة من الركلات الثابتة 9 أهداف بنسبة 42.8% مقسمة إلى 4 ركلات جزاء، وهدفان من ركلات حرة مباشرة، ومثلهما عبر ركلات غير مباشرة، وهدف فقط من خلال ركلة ركنية، ويعد «الفرسان» و«الزعيم» و«العنابي» الأفضل في استغلال الركلات بواقع هدفين لكل فريق، كما شهدت الجولة هز الشباك ثلاث مرات برؤوس اللاعبين شكلت نسبة 14%، مقابل 12 هدفاً بالقدم اليمنى للاعبين و6 أهداف بالقدم اليسرى. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا