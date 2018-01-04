الوحدة يتحفظ على اللعب مع الدحيل بملعبه في «الآسيوية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خاطب نادي الوحدة اتحاد الكرة أمس، بتحفظه على اللعب في قطر في دوري أبطال آسيا، ومطالبة الاتحاد الآسيوي باللعب مع الدحيل القطري على ملاعب محايدة خلال مبارياته بالبطولة، والتي يلعب فيها في مرحلة المجموعات بالمجموعة الثانية التي تضم بجانبه لوكوميتف الأوزبكي، والدحيل القطري، والفائز في مباراة الملحق التي تجمع ذوب آهن الإيراني، وايزاول الهندي.

من جهة ثانية، واصل فريق الوحدة تدريباته على ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، أمس بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بينما تستمر التحضيرات حتى موعد مباراته مع الجزيرة الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بدوري الخليج العربي، والتي يفقد فيها العنابي الثنائي مراد باتنا وسلطان الغافري للإيقاف بالإنذار الثالث.

وعمل ريجيكامب على التحضير المبكر لبديلي اللاعبين الموقوفين في المباراة التي تعتبر منعطفا مهما للفريق، خاصة أن الفوز بها يقلص الفارق مع الوصل والعين المتصدرين ب25 نقطة إلى نقطتين ففقط قبل انطلاقة الدور الثاني من المسابقة، التي تمثل أهمية خاصة للوحدة هذا الموسم، خاصة بعد أن عاد إلى منصات التتويج ببطولتي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة على التوالي في آخر موسمين.

وحرص النادي على توفير أقصى درجات الاستقرار لتوفير بيئة عمل مناسبة من خلال تجديد عقد الورماني لورينت ريجكامب مدرب الفريق إلي نهاية الموسم المقبل، فيما لم يقم بأي تغييرات على صعيد لاعبيه الأجانب الأرجنتيني تيجالي والمجري جوجاك، والكوري شانج ريم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، بجانب المغربي مراد باتنا الذي انضم إلي الفريق في الصيف الماضي.