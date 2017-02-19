أحمد المري يفوز بسباق كلباء لهواة الدراجات

كلباء (الاتحاد)

فاز الدراج أحمد المري ببطولة سباق الفردي العام للهواة المواطنين، الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس على كورنيش كلباء لمسافة 38 كم لزيادة قاعدة الممارسين للعبة من مختلف الفئات والقطاعات، وشارك فيه 30 دراجا. وحل الدراج خالد سيف في المركز الثاني، وجاء الدراج فاروق عبد الله ثالثاً، وخرج السباق قويا، واتسم بالندية بين المتسابقين، حيث بلغ معدل السرعة 37 كم /‏‏ساعة.

وأدار السباق الحكم العام عبد الله الحوسني والحكام علي سيف اليعربي وعبد الله شره ويوسف التفاق وعمر المنصوري وأحمد حمدان ومحمد الشيراوي وعلا الذيب، وتوج الفائزين نايف عبد العزيز جكه عضو مجلس الإدارة الأمين العام المساعد..