نجمات التنس يبدأن صراع الـ900 نقطة

وليد فاروق (دبي)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ 17 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات العالم، وتقام على ملاعب سوق دبي الحرة خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتبعها النسخة رقم 25 من بطولة الرجال والتي تستمر حتى 4 مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز البطولتين للسيدات والرجال 5.2 مليون دولار أميركي، بواقع 2.6 مليون دولار لكل بطولة.

وتضم البطولة 11 لاعبة من المصنفات الـ20 الأوائل على مستوى العالم، و33 لاعبة يحملن التصنيف تحت 50 عالمياً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة قمة الإثارة والمتعة كما اعتادت في نسخها السابقة، حيث تشارك فيها هذا العام 64 لاعبة في دورها الرئيسي نظراً لأنها من فئة «بريميير 5» التي تمنح الفائزة 900 نقطة.

وتأتي على رأس المشاركات، الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الثانية على مستوى العالم، والتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثالثة على مستوى العالم والفائزة ببطولة بريسبن 2017، والسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، المصنفة الخامسة على مستوى العالم، الحائزة على لقب البطولة الختامية لمحترفات التنس، وكذلك المصنفة السادسة أنيازكا رادفانسكا، بطلة تنس دبي السابقة، والإسبانية جاربين موجوروزا المصنفة السابعة حاملة لقب فرنسا المفتوحة، والأوكرانية سفيتلانا كوزنيتسوفا التي وصلت إلى نهائي دبي ثلاث مرات والفائزة ببطولة موسكو، والبريطانية الصاعدة جوانا كونتا، المصنفة العاشرة على مستوى العالم الحائزة على بطولة سيدني 2017.

وتشارك 3 لاعبات في البطولة من خلال بطاقات الدعوة، وتضمّ القائمة التركية شالا بويوكاتشاي المصنفة 82 عالمياً، والصينية شوي بينج المصنفة 59 عالمياً والألمانية مونا بارتيل المصنفة 112 عالمياً.