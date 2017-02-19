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يبدأ البطولة بمواجهة الأهلي البحريني 20 مارس

الشارقة في مجموعة نارية بـ «خليجية أندية» اليد
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أحمد سليم (الدوحة)

أوقعت قرعة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس في نسختها رقم 37، التي يستضيفها نادي الغرافة من 20-30 مارس المقبل، الشارقة ممثل الإمارات في المجموعة الأولى النارية التي تضم الغرافة القطري المستضيف، والأهلي البحريني والنور السعودي بطل آسيا، فيما ضمت المجموعة الثانية الريان القطري حامل اللقب وباربار البحريني ومسقط العماني.

حضر مراسم القرعة محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، ويوسف أحمد الحمادي إداري الشارقة، ومحمد جابر أمين السر العام بالاتحاد القطري لكرة اليد، وجاسم المنصوري مدير عام نادي الغرافة وحمد مسفر النعيمي عضو اتحاد اليد أمين عام البطولة، وموسى البلوشي أمين السر العام للاتحاد العماني.

يشارك في البطولة 7 فرق، تم توزيعهم إلى مجموعتين ووضع فريق الغرافة المستضيف والريان حامل اللقب على رأس كل مجموعة، بينما تم سحب قرعة بين الأهلي وبربار البحرينيين لتوزيعهما على المجموعتين، فيما سحبت قرعة للفرق الثلاثة المتبقية الشارقة والنور ومسقط.

يبدأ الشارقة مشواره في البطولة 20 مارس بمواجهة الأهلي البحريني في المباراة الأولى في البطولة، فيما يخوض مباراته الثانية 22 مارس أمام الغرافة، على أن يختتم مبارياته في المجموعة أمام النور السعودي 24 مارس.

وبحسب لوائح البطولة، اختار نادي الغرافة مواجهة النور السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام يوم الاثنين 20 مارس، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي للبطولة، وتحصل جميع الفرق على راحة يوم 26 مارس، وتقام مباراة لثالث كل مجموعة 28 مارس المقبل لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الرابع في المجموعة الأولى على المركز السابع في البطولة.

     
 

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