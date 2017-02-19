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تعادل الجزيرة والأهلي.. «محلك سر» في دوري اليد

النصر يخلط أوراق القمة بالفوز على الشارقة !
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

سقط فريق الشارقة متصدر دوري أقوياء اليد في فخ الخسارة الثانية أمام منافسه النصر بنتيجة 28-33، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن الجولة الثامنة، ونجح الضيوف في قلب المباراة لصالحهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، ليرفع الشارقة رصيده إلى 17 نقطة ويظل في المقدمة رغم الخسارة نظراً لغياب منافسه على القمة فريق الوصل عن هذه الجولة، فيما رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة وعاد للمركز الثالث الذي فقده في الجولة الماضية.

ويأتي فوز العميد على الملك ليخلط أوراق القمة، وقدم خدمه لفريق الوصل الغائب عن هذه الجولة، ومنع الشارقة من الذهاب بالقمة بعيداً.

وفي المواجهة التي أقيمت بصالة فخر أبوظبي، فقد نجح الأهلي في العودة من أبوظبي بنقطتين بعد التعادل مع الجزيرة صاحب الأرض بعدما انتهت المباراة بالتعادل 17-17، فيما انتهى الشوط الأول لصالح صاحب الأرض 9-8، ويرفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ويظل في المركز الخامس متساوياً مع الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، حيث يأتي فخر أبوظبي في المركز السادس.

أما عن تفاصيل مواجهة النصر والشارقة، والتي أدارها الحكم الدولي محمد النعيمي ومعه علي جعفر وعلى الطاولة إسماعيل سالم وفاضل أحمد، والمراقب جمال سيف، فقد جاءت متكافئة، ويبدأ النصر المباراة بهدف فلادان ويرد أحمد هلال سريعاً من الجناح، في الدقيقة الثانية، ويتكرر التعادل 3 مرات بين الفريقين في أول 5 دقائق، إلا أن النصر كان البادئ بالتسجيل رغم الرقابة المبكرة على فلادان محترف النصر، ويهدر الشارقة فرصة التعادل إلا أن التعادل استمر 4-4 بعدما سجل محمد سعيد مبارك للنصر ومحمد عبدالله.

تتجمد النتيجة عند 6-5 إلى ما يقرب من 5 دقائق، بعدما تسابق الفريقان في إهدار الفرص السهلة، خاصة ضاحي محمد الذي انفرد مرتين، وينجح محمد سعيد مبارك في إعادة المباراة إلا نقطة التعادل 6-6 في منتصف الشوط. ... المزيد
     
 

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