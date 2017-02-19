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الدورة الرابعة تنطلق الجمعة

100 ألف درهم جوائز «جري سيدات الشارقة»
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي سيدات الشارقة أن فعالية «جري سيدات الشارقة»، التي ينظمها النادي يوم الجمعة المقبل، ستقدم للفائزات جوائز إجمالية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم.

وأوضح النادي أن الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي السباق: 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، سيحصلن على جوائز مالية مقدمة من النادي بقيمة 28 ألف درهم، في حين سيقدم رعاة الحدث جوائز تتضمن اشتراكات في برامج صحية وقسائم مشتريات بقيمة 74 ألف درهم.

ومع اقتراب موعد الدورة الرابعة من الحدث الكبير، التي ستجري بالقرب من كلية الأفق الجامعية في المدينة الجامعية بالشارقة، تتسارع استعدادات النادي والمتسابقات للمشاركة في الحدث وتقديم مستوى مميز من التنظيم والأداء.

ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً أمام الراغبات في المشاركة في السباق حتى اليوم، من خلال الموقع الإلكتروني لنادي سيدات الشارقة: www.slc.ae، حيث يقام السباق ما بين السادسة إلى التاسعة مساءً، ويمكن التسجيل للفتيات والسيدات فوق سن 12 عاماً لفئة ال 5 كم وسن 15 فوما فوق لفئة 10كم.

وقالت دعاء المهري رئيس الاتصال المؤسسي في نادي سيدات الشارقة: لم يعد يفصلنا عن تنظيم جري سيدات الشارقة سوى أيام معدودة، ونشعر بالرضى عن مستوى الجاهزية والاستعداد لتنظيم هذا الحدث الأهم من نوعه في إمارة الشارقة. ... المزيد
     
 

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