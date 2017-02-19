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في احتفالات اليوم الرياضي الوطني

«الكنز المفقود» من نصيب «البلوشي» في «الملكي» للفروسية
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

نظم النادي الملكي للفروسية في دبي، فعالية سباق «البحث عن الكنز المفقود»، بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الرياضي الوطني، الذي يقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا» انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتلبية لدعوة الجهات الرياضية العليا بالتفاعل مع الحدث الرياضي الذي شاركت فيه مختلف شرائح المجتمع.

وفاز الفارس ناصر البلوشي في سباق «البحث عن الكنز المفقود» ونال جائزة المركز الأول، وهي عبارة عن خيل عربي أصيل «واهو»، وحصل على المفتاح الرئيس المؤهل للإسطبل «الكنز» في زمن قياسي متقدماً على بقية المشاركين، وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء أهلي، فيما جاء في المركز الثالث الفارس محمد المهيري.

وبالعودة إلى مجريات السباق، انطلقت الخيول عبر مجموعات وتم احتساب المدة الزمنية لكل فارس مشارك تحت إشراف لجنة التحكيم، التي أقرت بشفافية تامة الفارس المتأهل إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة المؤدية إلى الإسطبل «الكنز» الذي يوجد به خيل عربي أصيل حامل جواز «واهو».

وكرمت اللجنة المنظمة جميع الفرسان المشاركين الذين تنافسوا في النسخة الأولى من البطولة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي الوطني، وحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على جوائز عينية قيمة، فيما نال الفرسان الآخرون على جوائز تشجيعية وشهادات، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في الحدث.

وأعرب مصطفى علي بن أحمد عمشان الرئيس التنفيذي للنادي، عن فخره وسعادته بالمشاركة بفكرة رائدة في اليوم الرياضي الوطني عبر إقامة حدث استثنائي في رياضة الفروسية يعد هو الأول من نوعه، مؤكداً حرصهم على الخروج بأفكار ومفاجآت أكبر في الفترة المقبلة تلبي احتياجات جميع عشاق رياضة الفروسية والمهتمين بعالم الخيول. بدوره أشار سيف خليفة مطر بن مزينة رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات يشعرهم بالفخر الكبير كون الحدث جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما يعكس اللحمة الوطنية ويعزز الوعي الكبير بالرياضة كونها أسلوب حياة تعزز مفهوم الاستدامة.

     
 

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