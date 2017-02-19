حققنا 80 % من نتائج الخطة الخمسية

أبوظبي (الاتحاد)

قال عمر المجالي المدير الفني للمنتخبات الوطنية، إن الاتحاد حقق 80 % من أهدافه في الخطة الخمسية الماضية خلال عامين فقط، مشيراً إلى أن مرحلة التأسيس ليس بالضرورة أن تكون فيها منافسات حقيقية، بمعنى أن المستويات تكون متواضعة، لكنها تسهم في نشر اللعبة وتعريف الناس بها، وأن الأسلوب العلمي الذي وضع من قبل اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ حامد بن خادم بن بطي، ومن بعده أنس العتيبة ساهم في تسريع الخطى في مسيرة تطوير اللعبة، وهو الأمر الذي جعلنا نحصد الثمار في المرحلة الأخيرة من خلال البطولات المحلية الناجحة والقوية، والأجيال المتعاقبة من اللاعبين، واجتياز الحاجز النفسي من الأساس لدى اللاعبين وأولياء أمورهم كون اللعبة من الألعاب القتالية العنيفة.

وقال: حققنا انطلاقة على المستوى الدولي من خلال تحقيق 3 ميداليات في بطولة آسيا للناشئين بأوزبكستان، وقبل ذلك حققنا فضية في بطولة آسيا بزاخو عام 2013، وفي بطولة الخليج بالكويت عام 2014 حققنا 4 ميداليات من بينها ذهبيتان وفضية وبرونزية بعد المشاركة ب 5 لاعبين فقط، وفي بطولة الخليج للناشئين والشباب بالفجيرة فزنا بـ 9 ميداليات من بينها 4 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتان اثنتان، وفي بطولة الخليج الأخيرة العام الماضي بالسعودية حققنا 10 ميداليات، من بينها ذهبيتان، و4 فضيات، و4 برونزيات.