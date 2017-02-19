«مبادرة حمدان المجتمعية» تطلق الدورة العمالية الأولى

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول منافسات الدورة الرياضية العمالية الأولى ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وتقام الدورة بالتعاون بين المجلس واللجنة الدائمة لشؤون العمالي بدبي، وتستمر حتى 24 من نوفمبر المقبل، أي على مدار 9 أشهر، وتعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث عدد الرياضات والفترة الزمنية التي تقام فيها.

وحضر افتتاح فعاليات الدورة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، واللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، حيث حرصوا على تحية اللاعبين من العمال والتقاط الصور الجماعية معهم، وتشجعيهم على اللعب والمنافسة الشريفة.

وشهدت بطولة كرة القدم أولى بطولات الدورة منافسات قوية في المباريات الأولى، التي أقيمت منافساتها في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز في دبي، وتستمر منافسات البطولة حتى 17 مارس المقبل، وتقام أيضاً في ملاعب أرابتك بجبل علي ودبي للاستثمار.

كما سيتم تنظيم بطولة الكريكيت في الفترة من 10 إلى 31 مارس المقبل، على ملعب دتكو جبل علي، وفي ملعب سكنات بلدية دبي بمنطقة المحيصنة، كما تقام بطولة الكرة الطائرة في الفترة من 14 إلى 21 أبريل المقبل في ملاعب شركة دلسكو بمنطقة القوز، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 5 مايو 2017 في ملاعب شركة النابودة، بمنطقة القوز، فيما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017 في ملاعب شركة دلسكو بالقوز.