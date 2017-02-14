تأهل شهاب والكمالي والشامسي لدور الـ 16

دبي (الاتحاد)

تأهل محمد شهاب لاعب منتخبنا للسنوكر إلى دور الـ 16، من منافسات البطولة العربية للبليارد والسنوكر، التي انطلقت أمس الأول بمنطقة البحر الميت بالأردن، بعد فوزه في دور المجموعات في فردي السنوكر، على اليمني هيثم الحمادي 3-0، والأردني سالم أبو جاموس بالنتيجة نفسها، كما تأهل خالد الكمالي إلى دور الـ16 بعد فوزه على الأردني أشرف أبوالحاج بنتيجة 3-0، وخسر في الثانية أمام القطري أحمد سيف 1-3، ولحق بهما عبد الرحمن الشامسي الذي تأهل لنفس الدور بفوزه على الأردني عرفات أبو رزق 3-0، وخسر الثانية من العراقي عمر محمد، وفي بطولة الماستر للسنوكر فاز محمد الجوكر على البحريني هشام صقر في دور المجموعات بنتيجة 3-0. وتأهل صلاح الريماوي إلى دور الـ16 من بطولة البليارد 8 كرات، بعد فوزه على الأردني طارق الجراح 6-0، واليمني نادر الصمدي بالنتيجة نفسها، فيما خسر مباراته الثالثة 3-6 مع بديع الخضر من لبنان، ولعب في دور الـ16 مع العراقي أمير علي وخسر بنتيجة 4-7، وخرج من البطولة.

وتأهل محمد الحوسني إلى دور الـ8 بعد فوزه على الأردني توفيق نزال 6-2، وعلى العماني عبدالله الكلباني 6-4، لكنه خسر الثالثة مع القطري وليد ماجد 5-6، والتقى في دور الـ16 مع العراقي حسن هويدي وفاز بنتيجة 7-3.

كما شهدت البطولة خروج عمران سالم بعد خسارته في دور المجموعات من الأردني نايف عبد العفو 5-6، والقطري عبد اللطيف الفوال بالنتيجة نفسها والثالثة أمام العراقي أمير علي بالنتيجة نفسها.

وفي آخر مباريات اليوم المثير، خرج عبدالله كرمستجي بعد خسارته مع الأردني أحمد الجلاد 4-7، وخسر من اللاعب نفسه في دور المجموعات 4-6، في حين فاز على العماني محمد البلوشي 6-2.