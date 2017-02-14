  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:17    صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يشهدان افتتاح معرضي أيدكس ونافدكس 2017 في أبوظبي        11:19    صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبلان رؤساء الوفود المشاركة في معرض ومؤتمر آيدكس 2017 المقام في أبوظبي         11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

تأهل شهاب والكمالي والشامسي لدور الـ 16
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

تأهل محمد شهاب لاعب منتخبنا للسنوكر إلى دور الـ 16، من منافسات البطولة العربية للبليارد والسنوكر، التي انطلقت أمس الأول بمنطقة البحر الميت بالأردن، بعد فوزه في دور المجموعات في فردي السنوكر، على اليمني هيثم الحمادي 3-0، والأردني سالم أبو جاموس بالنتيجة نفسها، كما تأهل خالد الكمالي إلى دور الـ16 بعد فوزه على الأردني أشرف أبوالحاج بنتيجة 3-0، وخسر في الثانية أمام القطري أحمد سيف 1-3، ولحق بهما عبد الرحمن الشامسي الذي تأهل لنفس الدور بفوزه على الأردني عرفات أبو رزق 3-0، وخسر الثانية من العراقي عمر محمد، وفي بطولة الماستر للسنوكر فاز محمد الجوكر على البحريني هشام صقر في دور المجموعات بنتيجة 3-0. وتأهل صلاح الريماوي إلى دور الـ16 من بطولة البليارد 8 كرات، بعد فوزه على الأردني طارق الجراح 6-0، واليمني نادر الصمدي بالنتيجة نفسها، فيما خسر مباراته الثالثة 3-6 مع بديع الخضر من لبنان، ولعب في دور الـ16 مع العراقي أمير علي وخسر بنتيجة 4-7، وخرج من البطولة.

وتأهل محمد الحوسني إلى دور الـ8 بعد فوزه على الأردني توفيق نزال 6-2، وعلى العماني عبدالله الكلباني 6-4، لكنه خسر الثالثة مع القطري وليد ماجد 5-6، والتقى في دور الـ16 مع العراقي حسن هويدي وفاز بنتيجة 7-3.

كما شهدت البطولة خروج عمران سالم بعد خسارته في دور المجموعات من الأردني نايف عبد العفو 5-6، والقطري عبد اللطيف الفوال بالنتيجة نفسها والثالثة أمام العراقي أمير علي بالنتيجة نفسها.

وفي آخر مباريات اليوم المثير، خرج عبدالله كرمستجي بعد خسارته مع الأردني أحمد الجلاد 4-7، وخسر من اللاعب نفسه في دور المجموعات 4-6، في حين فاز على العماني محمد البلوشي 6-2.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا