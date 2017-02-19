نورة البريكي تفوز بالشيش وشوق حاج تحرز لقبي الأيبيه والسابر

دبي (الاتحاد)

فرضت لاعبات نادي بني ياس سيطرتهن على ألقاب الفتيات في بطولة الاتحاد للمبارزة للشباب تحت 20 سنة، التي انطلقت صباح أمس بصالة المعارف بمنطقة الراشدية بدبي، برعاية شركة الحصن للغاز الراعي الرسمي لأنشطة اتحاد المبارزة للموسم الحالي ومشاركة واسعة للاعبات أندية ومراكز الدولة.

سيطرت لاعبات بني ياس على ألقاب اليوم الأول، بعد فوز الموهوبة نورة البريكي بلقب مسابقة سلاح الشيش «الفلوريه» وحصدت زميلتها شوق حاج لقبي سلاحي الأيبيه والسابر، حيث أكدت نوره البريكي موهبتها بعد تخطيها جميع المتسابقات واستطاعت الوصل للمباراة النهائية بالفوز في دور الثمانية على العائدة سارة أهلي لاعبة نادي الشباب العربي بنتيجة 15/‏11 واجتياز الواعدة شهد خرام لاعبة نادي الشباب العربي في دور نصف النهائي بنتيجة 15/‏10 لتصعد إلى النهائي وتلاقي زميلتها فاطمها الكعبي، وتقدم البريكي واحدة من أجمل لمحاتها الفنية وتفوز بالمباراة بنتيجة 15/‏11 لتؤكد أنها مشروع بطلة واعدة للمستقبل.

وحصدت شوق حاج لقبي الأيبيه والسابر، بعد أن فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها بلقب البطولة على حساب بطلة الخليج دانه شطاف لاعبة نادي سيدات الشارقة، بعد مباراة مثيرة وحماسية لتفوز باللقاء 14/‏15. وحققت كل من ياسمين كنعان لاعبة أكأديمية إم كي إف إيه ونورة البريكي المركز الثالث للمسابقة، وقبلها حققت شوق حاج لقب سلاح السابر عقب فوزها على شهد أحمد لاعبة نادي الشباب العربي بنتيجة 15/‏9، لتحصد لاعبات نادي بني ياس الرياضي ألقاب مسابقات اليوم الأول من البطولة وسط فرحة غامرة من اللاعبات ومدربهن فتحي أبو الفتوح وإداريتهن عايده المحسني.

حضر منافسات البطولة د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد وحسين الغزال الشامسي عضو مجلس الإدارة وسعيد الكثيري مدير نادي بني ياس الرياضي ومسؤولي الأندية المشاركة ولفيف من جمهور ومحبي اللعبة بدبي.

عقب انتهاء الفعاليات قامت كل من هدى المطروشي وحسين علي الشامسي بتتويج الفائزات، وأكدت المطروشي بأن البطولة تعد أكثر من رائعة وحققت الأهداف المرجوة منها، وهي إقامة منافسات محلية منتظمة تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة للعبة وفرصة مواكبة لإعداد وتأهل لاعباتنا المشاركات بالبطولة الآسيوية بتايلاند مطلع الأسبوع المقبل. وأشارت المطروشي بأن المبارزة النسائية في تطور سريع ومتلاحق يبشر بمستقبل زاهر لفتاة الإمارات، ويكفي أن لاعباتنا قد سيطرن على ألقاب مسابقات السيدات بالبطولة الخليجية، وهو الهدف الأول الذي نسعى إليه وننتظر منهن مشاركة إيجابية بالبطولة الآسيوية بتايلاند، وقدمت المطروشي الشكر للجنة المنظمة للبطولة.