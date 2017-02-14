1400 متسابق يكتبون قصة نجاح الدورة 7 لـ «ترايثلون ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الدورة السابعة من ترايثلون ياس الذي يقام بدعم من مبادرة أكتف لايف من ضمان نجاحاً هائلاً، بمشاركة أكثر من 1400 متسابق خاضوا منافسات السباق. وشهد السباق إقبالاً واسعاً، واستقطب العديد من متسابقي الترايثلون المحترفين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى هواة الرياضة واللياقة البدنية من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية، وبلغت نسبة المشاركين لأول مرة 20% من مجمل عدد المتسابقين في دورة هذا العام، خاضوا جميعهم هذا التحدي البدني الذي يتكون من ثلاث مراحل هي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، كما حققت فئة الترايثلون المخصص للصغار نجاحاً كبيراً وشهدت مشاركة 180 متسابقاً تراوحت أعمارهم بين 9 أعوام و17 عاماً. واحتل المتسابق الألماني باتريك لانج المركز الأول في فئة المحترفين بعد أن اجتاز مسافة السباق المكونة من 1500 متر سباحة وسباق دراجات هوائية مسافته 38 كيلومتراً وسباق جري مسافته 10 كيلومترات خلال زمن قدره ساعة واحدة و46 دقيقة و11 ثانية. وفي فئة سبرينت، جاء المتسابق ديلان سميث أولاً بزمن قدره ساعة واحدة و10 دقائق و56 ثانية، اجتاز خلالها مسافة السباق ذي المسافة الأقصر المكون من 750 متر سباحة وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً والجري لمسافة 5 كيلومترات.

وفي فئة الصغار من عمر 14 إلى 17 عاماً، اجتاز روجان جايتز من كندا، والذي يبلغ من العمر 14 عاماً مسار السباق المكون من مرحلة سباحة مسافتها 200 متر ومرحلة ركوب الدرجات الهوائية بمسافة 10 كيلومترات ومرحلة جري مسافتها 1.5 كيلومتر بزمن قدره 29 دقيقة و29 ثانية، متفوقاً على 180 منافساً، تراوحت أعمارهم بين 9 أعوام و17 عاماً في فئة الصغار. من جانبه قال الدكتور سفين روهتي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: نحن سعداء برعايتنا لسباق ترايثلون ياس للعام الرابع على التوالي. توفر أبوظبي عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية، وبالتأكيد يقع ترايثلون ياس ضمن قائمة أفضل الفعاليات في الدولة. ويعد السباق فرصة مميزة للعديد من هواة الرياضة وأسلوب الحياة الصحي في الدولة لتطوير أدائهم ولياقتهم البدنية، كما تعمل مبادرة أكتف لايف من ضمان على دعم وتنظيم العديد من البرامج الأسبوعية والشهرية مثل «تدرب في ياس» و«تدرب في مدينة زايد الرياضية»، لتكون منصة تتيح للمتسابقين التحضير بدنياً للمشاركة في سباقات الترايثلون.

ويواصل منظمو الحدث السنوي سعيهم لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة سواء من متسابقي الترايثلون المحترفين ووصولاً إلى الهواة وحتى الأطفال، وفي نسخة هذا العام يحظى جميع المشاركين بفرصة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخصومات على تذاكر دخول الحدائق الترفيهية وحجوزات الفنادق ووجبات المطاعم على جزيرة ياس، بالإضافة إلى خصم قدره 50% على تذاكر الفئة البرونزية لعالم فيراري أبوظبي وحديقة ياس ووتر وورلد المائية والذي يسري لغاية أسبوعين ابتداءً من 17 فبراير.

فيما أكد الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس أن ترايثلون ياس منذ انطلق بدورته الأولى في عام 2011، وهو يواصل استقطاب محبي الرياضة واللياقة البدنية في الدولة على اختلاف قدراتهم. وقال: تكللت مساعينا في تشجيع أعضاء المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي بالنجاح، فقد بلغت نسبة المتسابقين الذين يشاركون لأول مرة 20% مع مجمل المتسابقين. وشهد سباق هذا العام رقماً قياسياً في كل من أعداد المتسابقين المقيمين في الدولة والقادمين من مختلف أنحاء العالم.