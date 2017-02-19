«المارية» تستضيف المرحلة الثانية من «طواف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة المارية، عن دعمها لطواف أبوظبي بنسخته العالمية الثالثة، وذلك من خلال رعايتها للدرّاج المتوّج بطلاً والحائز على القميص الأحمر، واستضافتها للمرحلة الثانية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

ويقام طواف أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن الجولات العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن خططه ورؤيته الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.

ويمنح اللون الأحمر لأسرع درّاج والمتصدر لعموم مراحل الطواف، والذي كان من نصيب المتسابق الإستوني تانيل كينجريت الذي توّج بطلاً للسباق في الموسم الماضي.

وفي هذه المناسبة، قال علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية: إننا فخورون للغاية برعايتنا للمتسابق الفائز بالقميص الأحمر المتصدر لطواف أبوظبي الذي يُمنح لأفضل الدرّاجين على مستوى العالم، وباستضافة المرحلة الثانية من السباق في جزيرة المارية.

وأضاف: يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية شركة مبادلة الرامية إلى توفير منافع اجتماعية لسكان أبوظبي، ونحن على ثقة أن هذه المسابقة سوف تحفّز أفراد المجتمع على اتباع نمط معيشة صحي ونشط، فضلاً عن أهميتها في تشجيع الجيل المقبل لاستكشاف المزيد حول عالم الرياضة.

وتابع المهيري: لقد حقق هذا الحدث الرياضي الاستثنائي إنجازاً هذا العام من خلال ارتقائه إلى مرتبة جولات بطولة العالم بالجولة الواحدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمرة الأولى، لتضيف بذلك جزيرة المارية حدثاً متميزاً إلى قائمتها المفعمة بالفعاليات.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي: نعبر عن سرورنا بمشاركة جزيرة المارية كراعٍ لهذا الحدث المتميز، ما يشكّل دعماً مهماً لمسيرته ولنسخته العالمية الثالثة ضمن سلسلة جولات سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. استضافة جزيرة المارية للمرحلة الثانية من الطواف ورعايتها لصاحب القميص الأحمر الفائز بالتصنيف العام للسباق، من شأنه أن يساهم في تعزيز صورة المارية واستفادتها من هذا الزخم الكبير من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية على مدار أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة المارية هي مقر سوق أبوظبي العالمي، أحدث مركز مالي دولي في العالم. وتضم المارية مرافق عالمية الطراز تشمل منشآت تجارية وترفيهية وسكنية ورعاية صحية وفروعا لأشهر متاجر التجزئة في العالم، ومرافق ضيافة متميزة، مثل فندق «روزوود أبوظبي» وفندق «فورسيزونز أبوظبي»، و«الجاليريا» و«مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي»، بالإضافة إلى «المارية سنترال»، مركز التسوق المقرر افتتاحه قريباً.