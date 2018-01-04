تأجيل سباق «القوارب الخشبية» في دبي 24 ساعة

دبي (الاتحاد)

تشهد مياه شاطئ الصفوح في دبي يوم غدٍ إقامة سباق القوارب الخشبية السريعة - الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017 - 2018، وذلك تجاوبا مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان مقرراً أن يقام السباق الكبير صباح اليوم، إلا أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قررت تأجيله لمدة 24 ساعة ليقام في أجواء تناسب القوارب، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ليقام في العاشرة صباح يوم غدٍ.

ويمثل الحدث الكبير والذي ينظمه النادي باكورة سباقات النادي في عام 2018، حيث من المنتظر أن ينظم النادي سباقين في البطولة نفسها يومي 19 الجاري والثاني من فبراير المقبل. وينطلق السباق في شاطئ الصفوح على مياه الخليج العربي في المنطقة الواقعة بين فندق برج العرب وجزيرة نخلة جميرا بمحاذاة هلالها الشرقي، حيث تقطع القوارب مسافة تصل إلى 27.7 ميل بحريا تشمل لفة البداية التي يصل طولها إلى 3.2 ميل بحري، إضافة إلى 5 دورات حول كورس السباق يبلغ طول الواحدة منها 4.9 ميل بحري.

وكانت إجراءات المشاركة في السباق قد بدأت أمس في مقر النادي، حيث أكمل المشاركون إجراءات التسجيل، وتم شرخ التعليمات، والشروط والرد على الاستفسارات كافة للمتسابقين في الاجتماع التنويري، فيما أجرت اللجنة الفنية الفحص الفني المعتاد على القوارب المشاركة.

وتستكمل صباح يوم غدٍ إجراءات المشاركة بالنسبة للمتسابقين بإجراء الفحص الطبي على جميع المشاركين عند السابعة صباحاً، على أن يقوم الجميع بجولة تفقدية وتعريفية بمسار السباق قبل إنزال القوارب إلى عرض المياه، تمهيداً لانطلاقة السباق. ومن المنتظر أن يشارك في السباق المرتقب قوارب التبر 1 و2 والمشخص مارين 3 وناس 10 وقوارب الحاج مارين 15 و45 و55 والكراج الكويتي 99 وقوارب النوبي ريسينيج 5 و6 و8 والحمري للسباقات 22 والملك 14، إضافة إلى مشاركة فريق رهيب الكويتي على القوارب رهيب 4 و7 و11 و16 و17.

وكانت القوارب المشاركة في بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة قد سجلت حضورها للمرة الأولى هذا الموسم من خلال الجولة الأولى التي أقيمت في أبوظبي نهاية عام 2017، وشهدت الجولة مشاركة 14 قارباً، حيث توج بالمركز الأول القارب ناس 10، وحل ثانياً القارب المشخص مارين 3، وجاء القارب رهيب 17 ثالثاً.

ويحتفل النادي مع إقامة سباق القوارب الخشبية السريعة يوم غدٍ بتنظيم السباق رقم 89 في هذه الفئة منذ تأسيس وانطلاقة السباقات البحرية في إمارة دبي والتي بدأت قبل 28 عاماً، وتحديداً 7 أبريل عام 1987، والذي شهد مشاركة 120 قارباً، ونجح القارب 101 بقيادة خليل مطر المنصوري ومحمد علي المنصوري في الفوز بالمركز الأول.