تأجيل سباق «القوارب الخشبية» في دبي 24 ساعة

دبي (الاتحاد)
تشهد مياه شاطئ الصفوح في دبي يوم غدٍ إقامة سباق القوارب الخشبية السريعة - الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017 - 2018، وذلك تجاوبا مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكان مقرراً أن يقام السباق الكبير صباح اليوم، إلا أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قررت تأجيله لمدة 24 ساعة ليقام في أجواء تناسب القوارب، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ليقام في العاشرة صباح يوم غدٍ.
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وكانت إجراءات المشاركة في السباق قد بدأت أمس في مقر النادي، حيث أكمل المشاركون إجراءات التسجيل، وتم شرخ التعليمات، والشروط والرد على الاستفسارات كافة للمتسابقين في الاجتماع التنويري، فيما أجرت اللجنة الفنية الفحص الفني المعتاد على القوارب المشاركة.
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وكانت القوارب المشاركة في بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة قد سجلت حضورها للمرة الأولى هذا الموسم من خلال الجولة الأولى التي أقيمت في أبوظبي نهاية عام 2017، وشهدت الجولة مشاركة 14 قارباً، حيث توج بالمركز الأول القارب ناس 10، وحل ثانياً القارب المشخص مارين 3، وجاء القارب رهيب 17 ثالثاً.
ويحتفل النادي مع إقامة سباق القوارب الخشبية السريعة يوم غدٍ بتنظيم السباق رقم 89 في هذه الفئة منذ تأسيس وانطلاقة السباقات البحرية في إمارة دبي والتي بدأت قبل 28 عاماً، وتحديداً 7 أبريل عام 1987، والذي شهد مشاركة 120 قارباً، ونجح القارب 101 بقيادة خليل مطر المنصوري ومحمد علي المنصوري في الفوز بالمركز الأول.