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شاركا في مباراة أمام رئيس الاتحاد الدولي

أمل القبيسي ونهيان بن مبارك يدشنان «الجائزة الكبرى للشطرنج»
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

رضا سليم (الشارقة)

تحولت بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج «الجراند بري» التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمقره للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مباراة شطرنجية جمعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مع كيرسان المجونوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في حضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

كانت البطولة قد انطلقت أمس الأول بحفل الافتتاح الكبير الذي أقيم بمقر النادي، ليدشن أفضل 18 لاعباً مصنفاً عالمياً المنافسات، من بينهم بطل الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعب عربي وإماراتي في البطولة، التي تقام بالشراكة مع شركة «ورلد تشيس» والاتحادين الدولي والإماراتي للعبة، وتستمر حتى يوم 28 من فبراير الجاري.

ويتنافس اللاعبون على جوائز مالية تقدر بـ130 ألف يورو، ويحصل البطل على 20 ألف يورو، وتعد نسخة الشارقة هي الأولى في سلسلة الجائزة الكبرى، حيث تقام الحلقة الثانية في العاصمة الروسية موسكو من 11 إلى 22 مايو، والثالثة في العاصمة السويسرية جنيف من 5 إلى 16 يوليو، في حين تستضيفها مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية الحلقة الرابعة والأخيرة خلال الفترة بين 15 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وشهدت الاحتفالية عدداً من الفقرات الرئيسة، بدأت بعزف السلام الوطني وسلام الاتحاد الدولي وكلمة للشيخ سعود المعلا، ثم كلمة رئيس الاتحاد الدولي وانطلقت الفقرات الفنية والعروض للأطفال، وصعد اللاعبون الـ18 إلى مسرح البطولة، حيث قام الحكم الدولي سلطان الطاهر بسحب قرعة الألوان للبطل الفرنسي مكسيم الذي منحته القرعة اللعب باللون الأبيض في اليوم الأول للبطولة التي انطلقت جولتها الأولى أمس، وتشهد اليوم الجولة الثانية، على أن تقام قرعة يومية للمباريات حسب النتائج. وفي ختام الاحتفالية، قام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بإهداء درع النادي لمعالي الدكتورة أمل القبيسي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وكيرسان المجونوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

من جانبه، أكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، أن استضافة الشارقة لهذه البطولة المرموقة دليل على سمعة الإمارة الباسمة في استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية، مشيراً إلى استكمال كل الاستعدادات في النادي لاستقبال البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى، بما يليق بسمعة الشارقة ودولة الإمارات والسجل الحافل في تنظيم أهم البطولات الرياضية، فضلاً عن كبرى الفعاليات العالمية. ... المزيد
     
 

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