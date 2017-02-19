«جدار ترامب».. السياسة تهزم الاقتصاد

حسونة الطيب (أبوظبي)
أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية لبناء جدار على طول حدود البلاد الجنوبية، توترات كبيرة في العلاقات بين أميركا والمكسيك. وتستمر القضية، بالوضع في الاعتبار التكلفة المقدرة بمليارات الدولارات، التي ترفض المكسيك تحملها تحت إصرار الإدارة الأميركية الجديدة. وفي غمرة حماسه، أغفل ترامب بعض الحقائق المهمة مثل، الملايين من الناس الذين يعيشون في مجتمعات على طول الحدود الدولية. كما يعبر الملايين من السياح والطلاب والعاملين ورواد الأعمال، الحدود بصفة يومية، فضلاً عن مليارات الدولارات في التجارة المتبادلة التي تدعم قطاع التوظيف الأميركي.
وصدر قانون فيدرالي في العام 2006، يطالب ببناء سياج مزدوج على طول الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، إلا أن القانون خضع لسلسلة من التغييرات. ومن ضمن وعود الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، إنشاء جدار على هذه الحدود، الوعد الذي يخطط لتنفيذه بعد أن اعتلى سدة الحكم في البلاد. وتقدر الحدود الأميركية مع المكسيك، بما يقارب ألفي ميل مروراً على أربع ولايات من كاليفورنيا إلى تكساس، أكثر من نصفها على طول نهر كلورادو ووادي ريو جراندي. وبناء جدار للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين، ليس بالفكرة الجديدة، حيث تم إنجاز سياج بطول 670 ميلاً على هذه الحدود في عهد إدارة الرئيس الأميركي بوش، وفقاً لقانون السياج الآمن للعام 2006. وبلغت تكلفة ذلك السياج نحو 2.4 مليار دولار لبناء الثلث فقط. ونادى القانون في ذلك الوقت ببناء 700 ميل فقط. أما المسافة المتبقية التي تنوي إدارة ترامب تشييدها، فهي الأكثر وعورة حيث الصحارى والجبال وعدم توفر الطرقات المعبدة لجلب المؤن والمدن لتوفير احتياجات العمال.
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وعلى موقع الحملة الانتخابية، ذكر ترامب أن من ضمن خططه لبناء الجدار، زيادة رسوم التأشيرة وبطاقات عبور الحدود للمكسيكيين ومن خلال فرض رسوم تجارية أيضاً. ولا يوجد رابط بين العجز التجاري المكسيكي بنحو 50 مليار دولار، وبين إمكانية الحصول على المال اللازم لبناء الجدار.