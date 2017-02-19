«إسكان العقارية» تؤكد رضى عملائها عبر استطلاع

عجمان (الاتحاد)

كشف استطلاع للرأي أجرته إسكان العقارية الذراع التنفيذي لمجموعة عجمان القابضة حول خدماتها المقدمة للجمهور شمل مقيمي 1000 شقة سكنية تابعة لمبانيها الموزعة في مختلف مناطق الإمارة، عن ارتفاع نسب الرضى والشعور بالسعادة لسكان البنايات التابعة لها، مؤكدين تميزها في الخدمات المقدمة لهم والخاصة بخدمات الصيانة والنظافة وتصديق عقود الإيجار إلكترونيا إلى جانب الخدمات المجتمعية الأخرى والمبادرات التي تطلقها من منطلق حرصها على نشر ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي. وبينت نتائج الاستطلاع أن معظم السكان الذين أجابوا عن الأسئلة المطروحة في الاستطلاع الذي وزع عليهم أبدوا نتائج جيدة تعكس ارتفاع نسبة شعورهم بالرضى والثناء على المبادرات المجتمعية التي أطلقت العام الماضي والمتعلقة بالقراءة والخدمات المجتمعية الصحية مؤكدين سعادتهم بما قدم لهم وفق الاستطلاع.

وأكد يحيى الكمالي، مدير عام إسكان العقارية، أنه من المثير للاهتمام بشكل كبير أن الإقبال كبير على مبادرات المجموعة التي تنفذها من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الإدارة متميز من سكان البنايات التابعة للمجموعة وهم يثمنون جهود إسكان العقارية بشكل خاص وفق الاقتراحات التي قدموها في صناديق السعادة التي وضعت في كافة المباني التابعة لإسكان العقارية.