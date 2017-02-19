«الاتحاد للقطارات» تنقل 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، نحو 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت لمصلحة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك منذ بداية الأعمال التشغيلية للمرحلة الأولى، وحتى 10 فبراير الجاري. ويعمل قطارا الاتحاد للقطارات في المرحلة الأولى على نقل حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى الرويس، منذ أن حصلت الاتحاد للقطارات على اعتماد لبدء التشغيل التجاري في المرحلة الأولى من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديسمبر 2015، وذلك ضمن جدول يومي محدد، حيث ينقل كل قطار نحو 11 ألف طن من حبيبات الكبريت يومياً. وبلغ متوسط حبيبات الكبريت التي يتم نقلها شهرياً 410 آلاف طن، وهو رقم يفوق الكمية المتوقعة بمقدار 7 ملايين طن مع نهاية أغسطس 2016. وقال المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «يعدّ مشروع الاتحاد للقطارات مؤشراً يظهر التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار ودعم المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات».

وأضاف: «يأتي التقدم المستمر الذي تشهده المرحلة الأولى، في إطار رؤية الاتحاد للقطارات الرامية إلى تحقيق منافع ملموسة في الدولة عبر توفير خدمات نقل بديلة موثوقة وآمنة وسريعة».

واختتم المزروعي: «إن نقل تلك الكميات الكبيرة من حبيبات الكبريت سنوياً ما هو إلا مجرد ثمرة البداية لجهودنا الساعية إلى تعزيز إمكانات الدولة اللوجستية عبر نقل البضائع والمواد الخام من مصادر إنتاجها إلى وجهاتها النهائية».

وتعد شبكة الاتحاد للقطارات التي تمتد نحو 1200 كيلومتر جزءاً من خطة الحكومة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية الخاصة بالنقل، من خلال توفير نظام نقل متكامل بالتعاون مع الموانئ الرئيسة في منطقة الخليج، والذي يعزز من مكانة الدولة الرائدة كمركز للخدمات اللوجستية ونقطة تواصل بين الشركاء التجاريين داخل الدولة وخارجها. وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 264 كيلومتراً، لتربط بين مصادر إنتاج الكبريت في شاه وحبشان، عبر المرفأ، بنقطة التصدير في الرويس، حيث يتألف أسطول الاتحاد للقطارات حالياً من سبع قاطرات تمت صناعتها في الولايات المتحدة، وتعمل جميعها على الكهرباء والديزل، بالإضافة إلى عربات تم تزويدها من قبل شركة «سي إس آر» الصينية. الجدير بالذكر، أن أعمال تطوير شبكة الاتحاد للقطارات تتماشى بشكل كامل مع المبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021 نحو تحقيق التنويع الاقتصادي عبر خطوات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وفي حين وصول المرحلة الأولى من الاتحاد للقطارات إلى كامل طاقتها الاستيعابية، ستعمل على نقل أكثر من 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً.