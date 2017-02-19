  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:19    صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبلان رؤساء الوفود المشاركة في معرض ومؤتمر آيدكس 2017 المقام في أبوظبي         11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

لمصلحة شركة «أدنوك»

«الاتحاد للقطارات» تنقل 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، نحو 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت لمصلحة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك منذ بداية الأعمال التشغيلية للمرحلة الأولى، وحتى 10 فبراير الجاري. ويعمل قطارا الاتحاد للقطارات في المرحلة الأولى على نقل حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى الرويس، منذ أن حصلت الاتحاد للقطارات على اعتماد لبدء التشغيل التجاري في المرحلة الأولى من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديسمبر 2015، وذلك ضمن جدول يومي محدد، حيث ينقل كل قطار نحو 11 ألف طن من حبيبات الكبريت يومياً. وبلغ متوسط حبيبات الكبريت التي يتم نقلها شهرياً 410 آلاف طن، وهو رقم يفوق الكمية المتوقعة بمقدار 7 ملايين طن مع نهاية أغسطس 2016. وقال المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «يعدّ مشروع الاتحاد للقطارات مؤشراً يظهر التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار ودعم المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات».

وأضاف: «يأتي التقدم المستمر الذي تشهده المرحلة الأولى، في إطار رؤية الاتحاد للقطارات الرامية إلى تحقيق منافع ملموسة في الدولة عبر توفير خدمات نقل بديلة موثوقة وآمنة وسريعة».

واختتم المزروعي: «إن نقل تلك الكميات الكبيرة من حبيبات الكبريت سنوياً ما هو إلا مجرد ثمرة البداية لجهودنا الساعية إلى تعزيز إمكانات الدولة اللوجستية عبر نقل البضائع والمواد الخام من مصادر إنتاجها إلى وجهاتها النهائية».

وتعد شبكة الاتحاد للقطارات التي تمتد نحو 1200 كيلومتر جزءاً من خطة الحكومة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية الخاصة بالنقل، من خلال توفير نظام نقل متكامل بالتعاون مع الموانئ الرئيسة في منطقة الخليج، والذي يعزز من مكانة الدولة الرائدة كمركز للخدمات اللوجستية ونقطة تواصل بين الشركاء التجاريين داخل الدولة وخارجها. وتمتد المرحلة الأولى لمسافة 264 كيلومتراً، لتربط بين مصادر إنتاج الكبريت في شاه وحبشان، عبر المرفأ، بنقطة التصدير في الرويس، حيث يتألف أسطول الاتحاد للقطارات حالياً من سبع قاطرات تمت صناعتها في الولايات المتحدة، وتعمل جميعها على الكهرباء والديزل، بالإضافة إلى عربات تم تزويدها من قبل شركة «سي إس آر» الصينية. الجدير بالذكر، أن أعمال تطوير شبكة الاتحاد للقطارات تتماشى بشكل كامل مع المبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021 نحو تحقيق التنويع الاقتصادي عبر خطوات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وفي حين وصول المرحلة الأولى من الاتحاد للقطارات إلى كامل طاقتها الاستيعابية، ستعمل على نقل أكثر من 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا