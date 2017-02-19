داماك العقارية تدشن «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «داماك العقارية»، «‬ترمب ‬إنترناشيونال ‬غولف ‬كلوب ‬دبي» ‬في ‬مجتمع «‬داماك ‬هيلز» ‬التطويري، بحسب بيان أمس. وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «يُعَد ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي ملعباً دولياً للغولف انضم حديثاً إلى تشكيلة ملاعب الغولف الأرفع مكانة في العالم. وسيغير هذا الإنجاز حتماً مشهد هذه الرياضة في دبي ومختلف أنحاء المنطقة. كما يمثل إضافة إلى العديد من المعالم السياحية الاستثنائية التي توفرها دبي لمواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها على حد سواء». ويتجاوز «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» التوقعات كافة، إذ يمتد على مساحة 7205 ياردات ويحوي 18 حفرة بمعدل 71 ضربة. ويقع في قلب مجتمع «داماك هيلز» التطويري التي تبلغ مساحته 42 مليون قدم مربعة، على بُعد عشر دقائق فقط من شارع الشيخ زايد. وصمم ملعب «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» المهندس جيل هانس الذي صمم أيضاً ملعب دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.

وأضاف سجواني: «على ‬مدار ‬السنوات ‬الثلاث ‬الماضية، ‬عملت ‬داماك ‬بلا ‬كلل ‬وعن ‬كثب ‬مع مؤسسة ‬ترمب، ‬أحد ‬أفضل ‬مشغلي ‬ملاعب ‬الجولف ‬الفاخرة ‬في ‬العالم، ‬وإريك ‬ترمب، ‬تسليم ‬هذا ‬المشروع ‬المذهل ‬لعشاق ‬رياضة ‬الغولف. ‬كما ‬نتطلع ‬في ‬المستقبل ‬القريب ‬للإعلان ‬عن ‬تسليم ‬الفلل ‬والقصور ‬الفاخرة ‬المطلة ‬على ‬ملعب ‬الغولف، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الأحياء ‬السكنية ‬الأخرى ‬في ‬داماك ‬هيلز‭.«

وقال إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب «يُشكِّل ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي إضافة استثنائية لمحفظتنا المكونة من 18 نادياً مرموقاً للغولف في أنحاء العالم، ونحن فخورون للغاية بتعاوننا مع شركة داماك العقارية، ونتطلع من خلال هذه المنشأة المذهلة إلى تقديم مستوى جديد من التحدي والفخامة لإمارة دبي».‏‭

ويُعَد النادي (كلوب هاوس)، جزء من هذا المشروع الاستثنائي، الأكبر من نوعه في دبي، ويقدم خدمات فاخرة من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الطعام في 4 مطاعم راقية، وبركة سباحة فاخرة بدون حواف، ومركز صحي من أحدث الطرازات، إضافة إلى متجر غولف للمحترفين، ما يساعد في تزويد الأعضاء والضيوف بالمعدات المثالية المناسبة لهم». وتمنح الفلل الحديثة المطلة على ملعب الغولف، بالإضافة إلى الشقق منخفضة الارتفاع التي تشمل الكثير من النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرفات الواسعة، إطلالة بانورامية على المساحات والممرات الخضراء في«داماك هيلز».