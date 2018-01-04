عبد الملك: المجلس الجديد مطالب باستمرار «أصحاب الهمم» في المقدمة

أسامة أحمد (دبي)

استضاف مقر الهيئة العامة لرعاية الرياضة مساء أمس الأول اجتماع التسليم والتسلم لاتحاد المعاقين بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد حتى 2020 والذي حضره إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وعمر خلف رئيس قسم المراكز والأندية الرياضية الخاصة بالهيئة، والدكتورة ابتسام السويدي رئيس وحدة رياضة أصحاب الهمم بالهيئة.

وخاطب إبراهيم عبد الملك في البداية المجلس الجديد، مؤكداً أن اتحاد المعاقين في دورته الماضية نجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية، ولابد من توجيه الشكر إلى أعضاء المجلس السابق على جهودهم المقدرة، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في أداء رسالته على أكمل وجه وقال: نطمح إلى الاستمرارية على الدرب نفسه، ومواصلة العطاء من أجل خدمة رياضة «أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتها المطلوبة.

وأشار إلى أن «الهيئة» تثمن الجهد المبذول من «أصحاب الهمم»، وخصوصا أن الاتحاد نجح في إرساء خطوات ثابتة وقوية لرياضة أصحاب الهمم على المستوى العالمي، ويكفيهم شرفاً أن الاتحاد كان على رأس قائمة الاتحادات التي حققت الإنجازات، ونالت التكريم في العرس السنوي للرياضة الإماراتية، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة التي هيأت لهذه الفئة كل مقومات النجاح للوصول إلى منصات التتويج على الصعد كافة.

وأضاف: نطالب المجلس الجديد بأن يكون «أصحاب الهمم» في المقدمة كما عودونا دائماً، والتعاون والتنسيق مع «الأولمبياد الخاص»، بعد تحويله إلى منظمة مستقلة، والنظر لمصلحة هذه الفئة ولرياضة الإمارات.