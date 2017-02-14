«أراضي دبي» تنجز ٪50 من مشروع تصنيف المباني

دبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 50% من مشروع تصنيف المباني في الإمارة، متوقعة الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، حسب ما أعلنت الدائرة في بيان أمس. وأشار البيان إلى أن الدائرة أكملت تصنيف كل المباني في منطقة ديرة خلال العام الماضي 2016، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في المناطق القديمة ما نسبته 70%.

ويشمل المشروع أيضاً إجراء مسح شامل لأراضي الفضاء والفلل والمباني التجارية والسكنية والمصانع ومراكز التسوق، ما يعني دخول كل أنواع المباني في دبي بقاعدة معلومات المشروع، ما يسهم في تسهيل إجراءات الإيجار للمستأجرين، إضافة إلى تقديم تصنيف متناهي الدقة لكل عقار في دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي «مشروع تصنيف المباني يهدف إلى تسجيل الوحدات والمباني غير المسجلة، وإدراج العقارات القديمة الموجودة خارج مناطق التملك الحر. وسيساعد المشروع في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة، تساعد أراضي دبي في توثيق كل العقارات في قاعدة المعلومات، والاستجابة لكل متطلبات المتعاملين بسرعة وسهولة».

وأضاف «نأمل من الجميع التعاون مع فريق المشروع بما يساعدهم في تحقيق النجاح المطلوب، خاصة أن المعطيات التي سيتم الخروج بها تدعم الشفافية ودقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء أكانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص».

وكانت «أراضي دبي» دربت فريقاً من المهندسين لتصوير العقارات فقط، وأكدت أنه لن يتم تصوير أي شخص أو مناطق خاصة، حرصاً منها على احترام خصوصية الجميع، من خلال التركيز على البيانات التي تتعلق بالمشروع، بما في ذلك الموقع والمواصفات الأخرى.