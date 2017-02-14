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«خليفة بن عمير» تستحوذ على حصة في «سما الأردن»
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة خليفة بطي بن عمير «KBBO»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «سما الأردن» للاستثمارات الغذائية والصناعية، تتولى بموجبها مجموعة خليفة بطي بن عمير الاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة سما الأردن.

وبحسب اتفاقية الشراكة والاستحواذ، سيتم استخدام جزء من قيمة الصفقة لتعزيز استراتيجية مجموعة «سما» في التوسع محلياً وخارجياً، وستعمل مجموعة خليفة بطي بن عمير بالتعاون مع الإدارة الحالية لمجموعة سما على تفعيل استراتيجية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة لجعلها إحدى الشركات الرائدة في المجال الزراعي والغذائي على مستوى المنطقة.

ويتوقع إتمام عملية الاستحواذ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وستتولى «جوجينهايم KBBO بارتنرز» المحدودة تقديم المشورة بشأن هذه الصفقة.

وعززت «مجموعة سما» لمنتجات الألبان والعصائر وجودها في السوق الأردني خلال فترة وجيزة، عبر تقديمها خدمات إدارة المزارع والمنتجات الزراعية وصناعة وتسويق منتجات الألبان والعصائر والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية والتوزيع على نطاق واسع.

وقال خليفة بطي بن عمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة KBBO: «المجموعة تعد من الشركات الرائدة في المجال الزراعي والغذائي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتضم فريقاً يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو بالمجموعة وزيادة حصتها في السوق المحلي الإماراتي».

وأضاف ابن عمير: «إننا نتطلع إلى العمل بشكل مثمر مع شركائنا في سما بما يحقق الأداء المتميز والخدمات النوعية، والتوسع لدخول الأسواق الإقليمية خلال الفترة المقبلة».

     
 

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