«المسعود» ‬تفتتح أكبر ‬ورشة ‬لصيانة ‬القوارب ‬البحرية ‬في ‬المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت المؤسسة ‬العليا ‬للمناطق ‬الاقتصادية ‬المتخصصة، مركز ‬المسعود ‬المتخصص ‬في ‬خدمة ‬وصيانة ‬القوارب ‬البحرية، ‬والذي ‬يعد ‬أكبر ‬ورشة ‬تصليح ‬وصيانة ‬في ‬الشرق ‬الأوسط، بحسب بيان أمس. ويوفر ‬المشروع ‬خدمات ‬فائقة ‬الجودة ‬هي ‬الأفضل ‬في ‬فئتها ‬لجميع ‬زبائن ‬المجموعة من ‬داخل ‬الدولة ‬وخارجها.

ويشرف على المركز الذي يمتد على مساحة واسعة تصل إلى 26 ألف متر مربع فريق مختص من الخبراء ذوي الكفاءة التقنية ويقدم المركز الخدمات كافة التي تستلزمها صيانة القوارب البحرية، كما تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات والمعدات وفق أرقى المعدات الخدمية بمعايير الجودة العالمية في مجال الخدمة والصيانة. وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «إن سعادتنا في افتتاح هذا المشروع هي سعادة نابعة من إيماننا بأن كل إنجاز يحققه شركاؤنا في القطاع الخاص يشكل خطوة نحو الأمام لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة بيننا في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي». وأضاف: «نبارك لمجموعة المسعود للقوارب البحرية والمكائن مشروعها الجديد الذي يعتبر أكبر ورشة متكاملة لصيانة المحركات على مستوى الشرق الأوسط بما فيها صيانة محركات الدبابات الألمانية، والتي ستقدم خدماتها للزبائن على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك في إنجاز جديد ومميز يضاف إلى سلسلة إنجازات مجموعة المسعود التي نعتز جميعاً بها». وكشف عبدالله المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، عن أن تكلفة المشروع وصلت تقريباً إلى 100 مليون درهم، منوهاً بالدور الذي سيلعبه المشروع في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي بفضل العديد من فرص العمل التي سيوفرها، ومساهمته في استقطاب أبرز الكفاءات والخبرات العالمية إلى السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز دور الإمارة كمركز إقليمي لاستقطاب أبرز الاستثمارات وإقامة المشاريع الناجحة. الجدير بالذكر أن المؤسسة العليا تشكل داعماً أساسياً لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي تحديداً التي شهدت نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية، خاصة في الصناعات التحويلية، حيث تتبنى المؤسسة استراتيجية واضحة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وتعزيز موقعه بقوة كأحد القطاعات الرائدة التي تسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية. وقد نجحت المؤسسة العليا، خلال الأعوام الماضية، في استقطاب شركات محلية وعالمية رائدة في مختلف المجالات الصناعية، وهي اليوم تحتضن ما يزيد على 650 منشأة صناعية تزيد قيمة استثماراتها على 8 مليارات دولار.