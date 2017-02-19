صناعة السياحة في الإمارات تستعد لدورة جديدة من النمو والازدهار

تحقيق - مصطفى عبد العظيم
تدخل صناعة السياحة في دولة الإمارات عام 2017 بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الازدهار والنمو خلال السنوات المقبلة، بعد أن تجاوزت العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في الكثير من الأسواق الرئيسة، بحسب توقعات رؤساء ومديري شركات سياحية وفندقية.
وأجمع هؤلاء على أن القطاع السياحي في الدولة ينتظره مستقبل واعد في ظل الاهتمام اللامحدود من قبل الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية بالقطاع، وجهودهم لتذليل التحديات كافة التي تحول دون تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قدرتها بعض الدراسات والتقارير بأكثر من 11% خلال السنوات العشر المقبلة.
|
وأشاد أبو منصر بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز استدامة القطاع، والتي كان آخرها منح التأشيرات للصينيين والروس القادمين إلى الدولة عند الدخول، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل مباشر في زيادة الحركة من هذه الأسواق، فضلاً عن دورها في تحفيز الاستثمارات الخاص في المشاريع السياحية والفندقية والترفيهية الضخمة التي تستهدف شرائح جديدة من السياح.
|