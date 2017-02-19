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موسى مراد لـ «الاتحاد»:

نمو عمليات ميناء الفجيرة 20% العام الجاري
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

حوار- بسام عبد السميع

تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لميناء الفجيرة مناولة 100 مليون طن من النفط الخام والمشتقات البترولية، بما يعادل 700 مليون برميل سنوياً، مع توقعات بنمو يتراوح بين 15 إلى 20% على أنشطة الميناء خلال العام الجاري، بحسب الكابتن موسى مراد، مدير عام الميناء.

وتوقع مراد أن ترتفع السعة التخزينية لميناء الفجيرة إلى 14 مليون طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل 10 ملايين طن حالياً.وقال في حوار مع «الاتحاد»: «يبلغ إجمالي عدد أرصفة الميناء حالياً 19 رصيفاً، منها 9 أرصفة بترولية، ورصيف ناقلات النفط العملاقة، إضافة إلى رصيفين بتروليين تحت الإنشاء، لاستقبال ناقلات النفط الصغيرة، ما يرفع إجمالي عدد أرصفة الميناء إلى 21 رصيفاً.

وأضاف: «لمواكبة ازدهار ونمو قطاع تخزين وتجارة النفط في الإمارة، ومع ازدياد الطاقة التخزينية لشركات تخزين النفط ومشتقاته، تمت إضافة رصيفين إضافيين سنة 2015 هما (رصيف 8 و9) بإجمالي طول 930 متراً وعمق 18 متراً».

وتابع مراد: «منح ميناء الفجيرة عقداً لبناء رصيفين جديدين لاستيعاب ناقلات النفط الصغيرة، ومن المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول سبتمبر عام 2017، كما قام ميناء الفجيرة برفع مستوى البنية التحتية لمحطة ناقلات النفط، وذلك من خلال بناء رصيف خاص لاستقبال ناقلات النفط العملاقة (VLCC) عام 2016 بعمق 26 متراً، وصمم هذا الرصيف لاستقبال ناقلات نفط ذات طول لا يتعدى 344 ألف طن وبحمولات حتى 363 ألف طن، أي ما يعادل مليوني برميل للسفينة».

وقال مراد: «بلغ إجمالي حركة السفن داخل ميناء الفجيرة خلال العام الماضي 4859 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي استقبلت بمنطقة الانتظار المقابلة لميناء الفجيرة 14942 سفينة». ... المزيد
     
 

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