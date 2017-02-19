البلوشي: إدراج شركة عربية في سوق أبوظبي قريباً

أبوظبي (الاتحاد)

كشف راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن انتهاء إدارة السوق من مباحثات وصفها بالمراحل النهائية لإدراج شركة مساهمة عربية إدراجاً مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن هذا الإدراج قريباً. وقال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى باستمرار إلى تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لقاعدته الضخمة من المستثمرين من خلال التعاون مع العديد من الشركات الإقليمية الناشطة في قطاعات اقتصادية عدة وتشجيعها على الإدراج وتداول أسهمها في السوق الرائد على المستوى الإقليمي. ونوه البلوشي بأن مثل هذه الإدراجات تساهم في خلق خيارات جديدة أمام المستثمرين، وبالتالي رفع سيولة الأسواق وجعلها جاذبة للمستثمرين والمحافظ المحلية والعالمية.

وأكد أن الإدراج المزدوج للشركات المساهمة يعزز المكانة الرائدة للأسواق المالية المحلية كوجهة إدراج مفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، منوهاً بأن مثل هذه الإدراجات تمثل إضافة نوعية لقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في الأسواق المالية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.