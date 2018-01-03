ختام ملتقى الحمرية الرياضي

الشارقة (الاتحاد)

أعرب نادي الحمرية عن شكره وامتنانه لكوادر النادي على الجهود التي بذلت طوال الأيام الماضية لإنجاح فعاليات الملتقى الرياضي الذي نظمه النادي واختتم أمس الأول، وأشاد بحرص الأهالي على تسجيل أبنائهم في الفعاليات التي أقيمت واستفاد منها المشاركون في برامج متنوعة قدمت حصصاً في كرة القدم والسباحة وألعاب القوى والتجديف الحديث، بجانب البرامج الثقافية والترفيهية والزيارات.

وأشار جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى أن النادي يحرص سنوياً على تنفيذ سلسلة من الأنشطة للأبناء خلال الإجازة، وإتاحة مرافق النادي والمدربين لتقديم جرعة من البرامج الرياضية للمشاركين، لتظل الرياضة أسلوب حياة الأجيال.

بدوره أشاد أحمد بن معيل الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، بالنجاح الكبير الذي حققه الملتقى، مشيراً إلى أن تنوع وثراء الفعاليات حققا فائدة للمشاركين والمشاركات.

وأضاف: الملتقى اشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة من المسابقات الرياضية، إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية عن التغذية السليمة ومفاهيم اللياقة البدنية والتطوع في المجال الرياضي والتي استمرت لمدة عشرة أيام، مشيراً إلى أن الملتقى ترجم في برامجه لما خطه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للعناية بالشباب والناشئة وتوفير المحاضن الرياضية والتربوية لاحتوائهم وتنمية قدراتهم، ودفعهم للتمسك بأهداب الرياضة السليمة.