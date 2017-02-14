«نادي الرؤساء التنفيذيين» يعيد انتخاب الحكيم في عضويته

دبي (الاتحاد)

أعاد مجلس إدارة نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي انتخاب الشاب الإماراتي محمد الحكيم في عضويته وترقية عضويته إلى عضو منتدب ومستشار لخمسة أعوام إضافية، حيث صوت 28 من عمالقة صناعة المال والأعمال والذين يشكلون مجلس إدارة نادي الرؤساء التنفيذيين والذي يضم في عضويته 16 ألفا من كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم، بحسب بيان أمس. وتقرر بالإجماع خلال عملية الانتخاب والتي جرت في المقر الرئيس للنادي في واشنجتون في الولايات المتحدة، تمديد الفترة الثانية لعضوية الحكيم من عامين إلى خمسة أعوام، وذلك تقديرا لجهوده الحثيثة في إبراز الدور الريادي للنادي ومساهمته الكبيرة في تعزيز قطاع الأعمال والتدفقات الاستثمارية عبر أسواق العالم انطلاقاً من بوابة دبي، والدور الكبير الذي يلعبه الحكيم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ودول العالم الأخرى.

ويعتبر محمد الحكيم، الشخصية العربية الوحيدة التي تحظى بعضوية في مجلس إدارة نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي على مستوى العالم. ويتشكل مجلس إدارة نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي والذي صوت لصالح إعادة انتخاب الحكيم من مجموعة لامعة من الأسماء العملاقة في عالم المال والأعمال وعلى رأسهم وارن بافت رجل الأعمال وأشهر مستثمر أميركي في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي وهو ثالث أغنى أغنياء العالم، وتيموثي «تيم» كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، وجاك ما رجل الأعمال الصيني ومؤسس مجموعة علي بابا، وروكي فيلر عراب الصناعة النفطية وبادئها إضافة إلى أسماء أخرى بارزه في عالم التجارة والاقتصاد، كما يضم نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي في عضويته أكثر الرؤساء التنفيذيين نفوذا في العالم ممن يترأسون كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات ومن مختلف مناطق العالم.

وثمن محمد الحكيم، قرار مجلس إدارة نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي بإعادة انتخابه مجددا وترقيته إلى عضو منتدب ومستشار قائلا تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها له مجلس إدارة النادي. وقال الحكيم إن جهوده انصبت خلال الفترة الأولى من توليه عضوية نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي على تعزيز التدفقات الاستثمارية من العالم إلى دولة الإمارات وبالأخص إمارة دبي حيث كان وراء تدفق أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي. كما قاد الحكيم العديد من البعثات التجارية المؤلفة من أعضاء نادي الرؤساء التنفيذيين العالمي للعديد من أسواق العالم التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجزية.