«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال

سيد الحجار وريم البريكي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أعلنت مريم الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن إطلاق الحملة التوعوية الثالثة لنشر ثقافة وريادة الأعمال في إمارة أبوظبي تحت شعار «مسؤوليتنا المجتمعية في خدمة الوطن».

يأتي ذلك ضمن مبادرات المجلس في عام الخير 2017 الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله. ويتضمن برنامج الحملة عدداً من المبادرات والبرامج الاستراتيجية ضمن محاور عام الخير، وتستمر فعاليات وأنشطة الحملة لمدة ثمانية أشهر. وقالت الرميثي، خلال مؤتمر صحفي بمقر غرفة أبوظبي، إن برنامج الحملة التوعوية الثالثة يتضمن تنظيم أكثر من 45 فعالية تشمل عدداً من برامج التدريب والتأهيل التخصصي بهدف رفع الوعي والمعرفة حول ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام وغرس روح الإبداع والابتكار، وتزويد المشاركات بالمهارات التطبيقية التي تسهم في تطوير المشاريع القائمة ومشاريع الرخص المنزلية «مبدعة» لتمكين هذا الاندماج في القطاع الخاص. وأضافت أن البرنامج يهدف كذلك إلى تقديم الاستشارات الاقتصادية والقانونية والمالية والفنية لرائدات الأعمال المواطنات بأسلوب علمي ومنظم من قبل نخبة من الخبراء، وفقاً لنوع وتصنيف الاستشارة المطلوبة، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الهيئات الرسمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي توفر خدمات وتسهيلات لرائدات وسيدات الأعمال في الإمارة. وأكدت الرميثي أن برنامج الحملة الثالثة يتضمن تنظيم 3 معارض سنوية و6 معارض تسويقية ومعرض خيري في شهر رمضان في كل من أبوظبي والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بهدف الترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات التي تمتلكها وتديرها المواطنات وتنظيم عدد من الندوات والجلسات الحوارية للتعرف إلى التحديات التي تواجه سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات وتسليط الضوء على أهم القضايا ذات الأولوية الاقتصادية، وكذلك تعريف رائدات الأعمال بأفضل الممارسات العالمية في مجال ممارسة الأعمال التجارية والخدمية والحرفية والمهنية والصناعية. وقالت: إن هناك عدداً من المشاريع التي سيتم إطلاقها رسمياً ضمن أنشطة الحملة الثالثة، أهمها افتتاح حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة ونادي ريادة الأعمال المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر التي حققت نجاحات مميزة في دورتها الأولى التي أقيمت العام الماضي، واستحداث فئة جديدة في مجال برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الهاتف المتحرك والاتصال.

وأوضحت أن تنظيم الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال في إمارة أبوظبي يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحملتان الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المشاركات في الحملة الثانية 1319 مشاركة في عام 2016، مقارنة بـ 900 مشاركة في عام 2015، وبزيادة بلغت نسبتها 47%، وبنسبة رضا عام بلغت 94% في الحملة الثانية. وأضافت أن تنظيم الحملة يأتي أيضاً في إطار الحرص على تنفيذ مشاريع ومبادرات وأهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، التي تتضمن مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تضمن زيادة وجودها والاستدامة في هذا الوجود وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية، ووفق البرنامج الاستراتيجي الأول المندرج تحت هذا الهدف الأول، والمتمثل في «تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة المواطنة في بيئة الأعمال التنافسية». ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» توقعت الرميثي زيادة عدد المشاركات في فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال بنحو 10% لتستقطب نحو 1500 سيدة ورائدة أعمال.

وتوجهت الرميثي بالشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية سموها الدائمة ودعمها المتواصل لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ومتابعتها لمبادراته ومشروعاته وأنشطته، موضحة أن هذا الدعم يعطي المجلس دائماً قوة دفع وحافزاً كبيراً لتقديم الأفضل وطرح المبادرات والمشاريع التي تتسم بروح الإبداع والابتكار والاستدامة وخدمة المجتمع، وبما يعزز من دور المرأة المواطنة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي. وقالت الرميثي: «يشرفنا أن تحظى الحملة الثالثة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تهدف إلى تفعيل دور المرأة في دعم الخطط والتوجهات الحكومية الاستراتيجية السنوية للدولة بشكل عام، ولإمارة أبوظبي بصورة خاصة، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخها لدى المرأة في القطاع الخاص، وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية، وتوفير قاعدة بيانات حول فرص ومجالات الاستثمار المتاحة للمرأة في القطاع الخاص، كما تهدف إلى تعزيز مهارات المرأة في ريادة الأعمال من خلال التدريب والتأهيل التخصصي، وتشجيع المرأة على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال». وأكدت الرميثي أن الحملة ستركز على تعزيز مهارات المرأة في ريادة الأعمال بالتدريب والتأهيل التخصصي، من خلال تنظيم مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى تزويد رائدات الأعمال المواطنات الراغبات في ممارسة الأعمال التجارية الحرة بالأدوات التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن، من خلال تنمية ونشر القيم المتعلقة بروح المبادرة والابتكار لدى المواطنات لدخول قطاعات الأعمال والتجارة والتصنيع، ليكن شركاء وركائز في تنمية الاقتصاد الوطني.