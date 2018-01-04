ثيا وفينا وإيجور أبطال اليوم الأول في مسابقات الصغار

شمسة سيف (أبوظبي)

فازت ثيا أبو ديوان بلقب الأشبال لفئة الإناث، وتوج القبرصي إيجور كامايف بالمركز الأول لفئة الفتيان، فيما نالت الروسية بولينا مويسيفا المركز الأول لفئة الفتيات، وذلك في افتتاح منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي للتزلج الاستعراضي على الجليد أمس، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الأحد المقبل، وتقام على حلبة أبوظبي للتزلج في مدينة، 100 لاعبة ولاعب من 27 دولة، وشارك في منافسات اليوم الأول 20 متزلجاً في الفئات الثلاث.

من جهتها، أكدت فاطمة العلي منسقة الفعاليات الدولية في الأكاديمية على أهمية إقامة الكأس للسنة الرابعة، وقالت: نسعى في كل نسخة إلى تطوير الرياضة وتشجيع المشاركة فيها، خاصة من الإمارات، كما أننا نحتضن المواهب في هذه الرياضة، كغيرها من الرياضات التي تهتم بها الأكاديمية، وهذا العام نتوقع أن تكون المنافسات أكثر حدة، فقد أصبح لقب الفوز فيها هدفاً لعشاق الرياضة يضيفونه إلى سجل إنجازاتهم.

من جانبها، أكدت ممثلة الوطن زهرة لاري بأنها على أتم الاستعداد لخوض المنافسات، حيث كان الاستعداد في أربع مسابقات مختلفة قبل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى منافسات التصفيات الأولمبية.