ثيا وفينا وإيجور أبطال اليوم الأول في مسابقات الصغار

شمسة سيف (أبوظبي)
فازت ثيا أبو ديوان بلقب الأشبال لفئة الإناث، وتوج القبرصي إيجور كامايف بالمركز الأول لفئة الفتيان، فيما نالت الروسية بولينا مويسيفا المركز الأول لفئة الفتيات، وذلك في افتتاح منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي للتزلج الاستعراضي على الجليد أمس، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.
ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الأحد المقبل، وتقام على حلبة أبوظبي للتزلج في مدينة، 100 لاعبة ولاعب من 27 دولة، وشارك في منافسات اليوم الأول 20 متزلجاً في الفئات الثلاث.
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من جانبها، أكدت ممثلة الوطن زهرة لاري بأنها على أتم الاستعداد لخوض المنافسات، حيث كان الاستعداد في أربع مسابقات مختلفة قبل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى منافسات التصفيات الأولمبية.
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