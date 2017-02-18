كلينتون تشيد بذكرى «المهاجر» أوسكار ديلا رينتا

نيويورك (أ ف ب)

أشادت هيلاري كلينتون أمس الأول الخميس في نيويورك، بذكرى صديقها مصمم الأزياء «أوسكار ديلا رينتا»، وهو أصلاً من جمهورية الدومينيكان الذي كرمه البريد الأميركي بسلسلة من الطوابع المخصصة له، مذكرة بأنه «مهاجر». وقالت المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية في قاعة فاندربيلت هال، إن «أوسكار ديلا رينتا كان مهاجراً.. ونحن نفتخر به». ونوهت كلينتون بقرار مؤسسة البريد الأميركي طرح مجموعة من 11 طابعاً بريدياً لتكريم ديلا رينتا «المهاجر الذي فعل الكثير من أجل بلدنا، ومن أجل بلده». وقد ولد أوسكار ديلا رينتا في جمهورية الدومينيكان، وانتقل سنة 1963 إلى الولايات المتحدة، حيث أطلق بعد سنتين ماركته الخاصة التي فرضت نفسها مرجعاً في مجال الألبسة الجاهزة الفاخرة. وهو توفي قي أكتوبر 2014 عن 82 عاماً، وكان، عند وفاته، لا يزال يتولى إدارة داره للأزياء ومجموعاتها.

وأقامت هيلاري كلينتون علاقة صداقة مع أوسكار ديلا رينتا عندما كانت السيدة الأولى للبلاد، وهي روت قصصاً عدة طريفة عنه.