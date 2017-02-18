هافانا تدشن تمثالاً لتكريم جارسيا ماركيز

هافانا (أ ف ب)

دشن في هافانا أمس الأول الخميس، تمثال للكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز، تكريماً له ولكوبا التي شجعت اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والمتمردين الشيوعيين.

ويصور التمثال الكاتب الراحل، وهو يحمل كتباً ووردة، ويرتدي الزي التقليدي الذي ارتداه لدى تسلمه جائزة نوبل للآداب في عام 1982.

وقال السفير الكولومبي في كوبا جوستافو بيل لوكالة فرانس برس، «أردنا أن نكرم جابرييل جارسيا ماركيز، الذي كان متعلقاً كثيراًَ بهافانا والكاريبي وكوبا». وأضاف، «إنه تكريم وامتنان من الشعب الكولومبي للشعب الكوبي الذي واكبنا في عملية السلام».

واستضافت كوبا مباحثات السلام على مدى أربع سنوات بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، والتي أسفرت في الآونة الأخيرة عن اتفاق لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود.

وكان جارسيا ماركيز الذي توفي عام 2014 صديقاً شخصياً للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وعاش في هافانا خلال الثمانينيات.

ويرتفع التمثال بطول متر و80 سنتيمتراً، وهو من تصميم النحات الكوبي خوسيه فيا سوبيرون الذي تنتشر له في أرجاء المدينة منحوتات أخرى، منها لجون لينون والأم تيريزا.

وتصادف في هذا العام الذكرى الخمسون لنشر أشهر كتب ماركيز «100 عام من العزلة».