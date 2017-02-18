مارك زوكربرج يدعو للمساهمة في «جمع البشرية»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

نشر مارك زوكربرج رئيس «فيسبوك» وأبرز مؤسسيها، بياناً مناهضاً للانعزالية ومؤيداً للعولمة، أكد فيه ضرورة «جمع البشرية»، موضحاً كيف تنوي شبكة التواصل الاجتماعي المساهمة في هذا المجهود.

وتجاهر «فيسبوك» منذ سنوات بمهمتها القاضية بإقامة «تواصل بين الناس» و«تشكيل مجتمع عالمي».

وأشار زوكربرج في هذه الرسالة الطويلة التي نشرها على صفحته في «فيسبوك»، إلى أنه «عندما بدأنا، لم تكن الفكرة مثيرة للجدل، لكن حول العالم اليوم أشخاص همشتهم العولمة، وحركات تطالب بالانسحاب من العلاقات الدولية».

وحرص على التشديد أن بالنسبة له «أكبر الفرص المتاحة اليوم عالمية، مثل تعزيز الازدهار والحرية والترويج للسلام وفهم الآخر وانتشال الناس من دوامة الفقر وتسريع تقدم العلوم. وكبرى مشاكلنا بحاجة أيضاً إلى حلول عالمية، مثل وضع حد للإرهاب ومكافحة التغير المناخي وتجنب انتشار الأوبئة». وأضاف قائلاً: «يتطلب التقدم الآن أن تجمع البشرية شملها، ليس في مدن أو أمم فحسب، بل على شكل مجتمع عالمي».

وشرح في رسالته الطويلة المؤلفة من أكثر من 6 آلاف كلمة أن الشبكة التي تضم 1,86 مليار مستخدم، تسعى للمساهمة في «تطوير البنى التحتية الاجتماعية لتمنح الناس القدرة على تشكيل مجتمع عالمي من هذا النوع، مع أدوات تسمح بالاطلاع على المعلومات، وتقديم المساعدة في الأزمات والالتزام بواجبات مدنية». وكتب زوكربرج: «آمل أن يقوم عدد متزايد منا بتكريس طاقته لتشييد بنى تحتية اجتماعية على المدى الطويل لجمع البشرية».

ثم استعرض سلسلة من المبادرات التي اتخذتها «فيسبوك» خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة تقديم «حلول منسقة» في وجه الإرهاب والكوارث الطبيعية والأوبئة وأزمة الهجرة، وذاكراً في هذا الإطار أداة «سايفتي تشيك» التي تسمح للمستخدم بطمأنة أقربائه في حال وقوع حوادث مأسوية، فضلاً عن طلب المساعدة أو تقديمها.

وخاض مارك زوكربرج خلال السنوات الأخيرة مجال الأعمال الخيرية، وأعلن سنة 2015 أنه يعتزم تقديم 99% من ثروته وثروة زوجته لجمعيات خيرية، وتعهد العام الماضي تخصيص 3 مليارات دولار خلال عقد للمساهمة في جهود الوقاية من الأمراض والشفاء منها.