غطاء جبال الألب الثلجي سيتراجع 30% مع ارتفاع الحرارة

باريس (أ ف ب)

بينت دراسة جديدة أن الغطاء الثلجي الذي يكسو جبال الألب في الشتاء سيتراجع بنسبة 30% بحلول نهاية القرن الحالي، حتى لو حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط. وأوضح كريستوف مارتي أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة «ذي كرايوسفير»، أن معطف الثلج الألبي سيتراجع «والانبعاثات المقبلة (للغازات المسببة لمفعول الدفيئة) ستحدد نسبة هذا التراجع». وحذر الباحثون في معهد دراسات الثلج والانهيارات الثلجية في معهد البوليتكنيك الفيدرالي في سويسرا، أنه في حال عدم تراجع انبعاثات هذه الغازات، فإن سماكة هذا الغطاء ومساحته قد تتراجع بنسبة 70%. وفي حال تحقق هذا السيناريو الكارثي، وحدها مراكز التزلج الواقعة على ارتفاع يزيد على 2500 متر ستتمكن من التمتع بموسم تزلج فعلي.

وأظهرت أعمال الدراسة أنه مهما كان مستوى الانبعاثات، فإن الغطاء الثلجي سيكون أقل سماكة «عند كل الارتفاعات وفي كل الفترات».

وقال العلماء إن غالبية نماذج المحاكاة المناخية تتوقع ارتفاع الحرارة، وقد تشهد المنطقة أمطارا أكثر وليس ثلوجا.

وفي المناطق الواقعة دون 1200 متر يتوقع ألا تغطي الثلوج أرضها بشكل مستمر خلال الشتاء. ويقع ربع مراكز التزلج في الألب دون هذا الارتفاع على ما يفيد موقع «سكيريزورت.إنفو» في بيان.

وأوضح سيبستيان شلوغل أحد معدي الدراسة أن «الكثير من البلدات في جبال الألب تعتمد كثيرا على السياحة الشتوية وسيعاني اقتصادها وسكانها جراء هذا الاحترار المناخي».