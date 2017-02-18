السجن 8 أعوام لسعودي أدار مستودع أسلحة بسوريا

الرياض (وكالات)

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بسجن مسؤول مستودع أسلحة وذخائر لجماعة إرهابية مقاتلة في سوريا لمدة 8 سنوات، مع منعه مغادرة الأرضي السعودية مدة مماثلة عند انتهاء محكوميته.

وكشفت المحكمة استغلال المدان مهمته في اختلاسه مبالغ جراء بيع الأسلحة المؤتمن عليها، وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المتهم، بعد ثبوت إدانته باجتماعه في دولة الكويت بعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة، ثم سفره مع بعضهم عن طريق تركيا إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى عدد من الجماعات المقاتلة، والتحاقه بمعسكر تدريبي وعمله بأحدها مسؤولاً عن مستودع الأسلحة والذخائر ومستودع الأدوية، وإمداده الجماعات المقاتلة بالأسلحة من خلال بيعها عليهم وحصوله على مبالغ مالية شخصية من مهمته.

كما أدين المدعى عليه بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعته زعيم ذلك التنظيم الإرهابي، وزواجه من امرأتين أجنبيتين دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتسليمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال لأحد الأشخاص في تركيا مقابل حصوله على جوازات سفر مزورة له ولإحدى زوجتيه وابنته.