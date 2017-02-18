الحريري يدعو إلى صون العلاقات مع الإمارات

بيروت (د ب أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، إن حصانة بلاده تصونها علاقاته المميزة مع العالم العربي.

وأضاف الحريري خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية».

وتابع «نحن نؤكد وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم».

وأضاف «على الجميع أن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة، وللنهوض باقتصاده، وتلبية حاجات الناس».

وتابع الحريري «إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه، والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها».