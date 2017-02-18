ألمانيا تحذر واشنطن من تهديد تماسك الاتحاد الأوروبي

ميونخ، ألمانيا (وكالات)

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أمس الولايات المتحدة من المساس بتماسك الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أو السعي إلى التقارب مع روسيا بشكل أحادي، مشددة على أن اللحمة الأوروبية هي لصالح واشنطن. وأثارت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثنى على قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتقد الحلف الأطلسي وتبنى خطا متساهلا حيال روسيا، قلق الأوروبيين.

وقالت أورسولا فون دير ليان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن «أصدقاءنا الأميركيين يعرفون أن نبرتهم حيال أوروبا والحلف الأطلسي لها تأثير مباشر على تماسك قارتنا». وأكدت أن «اتحادا أوروبيا مستقرا هو لصالح الولايات المتحدة، وكذلك حلفا أطلسيا قويا وموحدا».

كما حذرت الولايات المتحدة من المساواة في تعاملها بين حلفائها الغربيين وروسيا. وقالت بهذا الصدد «لا يمكن الوقوف على مسافة واحدة من الحلفاء ومن أولئك الذين يشككون صراحة بقيمنا وحدودنا والقانون الدولي».

وتابعت أنه في حين تسعى الدول الحليفة ككل إلى إقامة علاقة وثيقة مع روسيا، عليها ألا «تتجاوز الشركاء في مفاوضات ثنائية».

وإن كان ترامب أعلن بعد دخوله البيت الأبيض دعمه التام للحلف الأطلسي، إلا أنه وجه خلال الحملة الانتخابية انتقادات شديدة للحلف معتبرا أنه «عفا عليه الزمن». وأثنى بشكل متواصل على بوتين ودعا إلى تعاون أكبر مع روسيا، بما في ذلك في التصدي لتنظيم «داعش».

وانتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أيضا المرسوم الذي أصدره ترامب وحظر فيه الهجرة والسفر مؤقتا من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعلق القضاء سريانه في الوقت الحاضر.