باكستان تطلق حملة أمنية واسعة بعد الاعتداء على المزار الصوفي

سيهون، باكستان (أ ف ب)

بدأت باكستان عملية أمنية واسعة أمس، غداة هجوم انتحاري أسفر عن سقوط 88 قتيلاً على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال في مزار صوفي بجنوب البلاد، في أكثر الهجمات التي تشهدها باكستان دموية منذ 2014. ووقع الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» في مزار لال شهبز قلندر الصوفي في مدينة سيهون التي تبعد مئتي كيلومتر شمال شرق كراتشي.

وقال مسؤول حكومي طالباً عدم كشف هويته، إن «قوات الأمن أطلقت فجرا عملية في جميع أنحاء البلاد، وأوقفت عدداً كبيراً من المشتبه بهم»، وأضاف أن العملية ستستمر في الأيام المقبلة. وذكر مسؤولون أن عدد القتلى ارتفع إلى 88 شخصاً، من بينهم 20 طفلا، ما يجعل منه أكثر الهجمات التي تشهدها باكستان دموية منذ الهجوم على مدرسة في بيشاور في 2014، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل سبعين شخصاً على الأقل.

وقالت القوات الخاصة الباكستانية، إن 18 «إرهابياً» على الأقل قتلوا ليل الخميس الجمعة في ولاية السند. فيما قتل سبعة آخرون في شمال غرب البلاد. وقالت صحيفة «ذي اكسبرس تريبيون» في افتتاحيتها أمس، «يوم آخر قنبلة أخرى». وكتبت، إن «وهم باكستان دولة آمنة وسلمية انفجر بدماء على الجدران وفي الطرق والتجمعات العامة في البلاد».

وصرح المحلل الباكستاني أمير رانا أنه «على وكالات الأمن إعادة النظر في نشاطاتها». وأضاف أن أجهزة الأمن تواجه صعوبة في التنسيق بينها والاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها، لذلك تبدو عاجزة عن «كسر البنية التحتية الإرهابية داخل المدن».في سيهون، وصل أوائل خبراء الطب الشرعي أمس الى مكان التفجير حيث ما زالت بقع الدماء والأنقاض والأحذية تغطي أرض المزار.

وذكر مصدر في الشرطة، أن الهجوم نفذه انتحاري فجر نفسه وسط مئات المصلين. وكان المكان مكتظا مساء الخميس يوم الصلاة المقدس لاتباع هذه الطريقة الصوفية التي يكفرها المتشددون.