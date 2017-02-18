مرشح ترامب للأمن القومي يرفض المنصب متذرعاً بالتزامات

واشنطن (وكالات)

رفض مرشح الرئيس الأميركي لتولي منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأميرال المتقاعد روبرت هارورد هذا العرض بعيد دفاع دونالد ترامب عن المستشار السابق مايكل فلين الذي استقال بسبب اتصالاته مع روسيا.

ويأتي ذلك بعد مؤتمر صحفي لترامب أمس الأول شن خلاله هجوماً لاذعاً على وسائل الأعلام معتبراً إياها «غير نزيهة»، كما نفى وجود أية روابط مع روسيا خلال حملته الانتخابية.

وبرفض هارورد تولي منصب مستشار الأمن القومي ليل الخميس الجمعة، أصبح ترامب من دون خليفة لفلين، أول مسؤول بارز يستقيل في الإدارة الأميركية ما يزيد من حالة الفوضى التي يبدو أن إدارته تتخبط فيها.

وصرح هارورد لشبكة «سي ان ان» أنه رفض الوظيفة لأسباب عائلية والتزامات مالية. إلا أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أمس أن هارورد اعترض على عدم حصوله على ضمانات بأن مجلس الأمن القومي، وليس مستشاري ترامب السياسيين، هو من سيكون مسؤولا عن سياسة المجلس.