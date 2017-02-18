ميركل تزور الجزائر بعد غد وتونس 3 مارس

برلين، تونس (وكالات)

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد غد الاثنين إلى الجزائر. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أمس في برلين، إن الموضوعات التي ستتطرق إليها ميركل خلال الزيارة التي تستغرق يومين تتعلق بالهجرة والعلاقات الاقتصادية والأوضاع الأمنية في المنطقة.

ومن المخطط أن تجري ميركل محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين، ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء المقبل. كما تلتقي ميركل ممثلين عن المجتمع المدني، وتتفقد مدرسة للفتيات تُدرَّس فيها اللغة الألمانية، وتشارك في مؤتمر اقتصادي.

وتعوّل ميركل على تعزيز التعاون مع الجزائر في الحد من تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتدعو ميركل إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها «دول منشأ آمنة» لإسراع إجراءات الترحيل.

وتؤدي المستشارة الألمانية زيارة رسمية إلى تونس في الثالث من مارس المقبل بحسب ما أفادت به السفارة الألمانية بتونس أمس. وتأتي الزيارة في أعقاب الزيارة، التي كان أداها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى برلين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في خطوة لحلحلة ملف الهجرة في أعقاب حادثة الدهس الإرهابية في برلين والتي عكرت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وتضغط ألمانيا، وهي من بين الداعمين الرئيسين للانتقال الديمقراطي في تونس، من أجل تسريع عمليات ترحيل ما يقارب عن 1500 مهاجر تونسي يقيمون بصيغ غير قانونية فوق أراضيها.