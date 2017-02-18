احتفالات في مدن ليبية بذكرى ثورة 17 فبراير

طرابلس، تونس(وكالات)

انطلقت في عدد من المدن الليبية، احتفالات الليبيين بذكرى ثورة 17 فبراير، التي أطاح خلالها الليبيون نظام معمر القذافي. وأوقدت في مدينة مصراتة عند الساعة السادسة والنصف من مغرب أمس الأول شعلة الاحتفالات التي انطلقت في كل شوارع وأحياء مدينة مصراتة. ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى بعد غد الاثنين، ويتخلل هذه الاحتفالات عروض عسكرية ومناشط رياضية وثقافية واجتماعية. وتستقبل بلدية مصراتة خلال الاحتفالات عدداً من الضيوف من البلديات الليبية ومن السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة في ليبيا.

وفي بلدية صبراتة، جرى أمس الأول تركيب شعلة فبراير في ميدان التحرير وسط المدينة، ضمن استعدادات الاحتفال. وفي طرابلس، بدأت الاستعدادات منذ الأربعاء، إذ انطلقت أعمال تركيب الأعلام الليبية بشوارع وميادين المدينة، فيما أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج ليل الخميس جولة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس. ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي صوراً لرئيس المجلس فائز السراج وهو يتجول في ميدان الشهداء للاطلاع على التحضيرات في ميدان الشهداء للاحتفال. وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في برقية فورية الليلة قبل الماضية «العمل بالحالة الكاملة ورفع درجة الاستعداد خلال فترة احتفالات الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير».

وفي البيضاء، قال عضو المكتب الإعلامي في المجلس البلدي، حمدي السعيطي، إن المجلس بدأ استعداداته للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير. وأوضح السعيطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عضو لجنة متابعة مؤسسات المجتمع المدني بالمجلس، علي بوفريز، بحث مع رابطة أسر الشهداء الاستعدادات كافة واحتياجات الاحتفال بذكرى الثورة التي توافق الجمعة المقبل. وأضاف أن المجتمعين وضعوا مراسم الاحتفالية التي ستتخللها وقفة بمقبرة البيضاء لقراءة سورة الفاتحة على أرواح «الشهداء الذين قضوا نحبهم في العام 2011».