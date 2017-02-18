12400 سلة غذائية وصحية كويتية للنازحين العراقيين

أربيل (وكالات)

وزع الهلال الأحمر الكويتي 12400 سلة غذائية وصحية على النازحين العراقيين، أمس ضمن حملة «الكويت بجانبكم» في مخيمات النازحين جنوب الموصل. وقال مدير مخيم الحاج علي فراس أحمد إن الهلال الأحمر الكويتي وزع 2400 سلة غذائية وصحية على النازحين في المخيم وذلك بالتعاون مع منظمات إنسانية عراقية. كما وزع 10000 سلة غذائية وصحية على النازحين في مخيم القيارة، لافتاً إلى تدني المستوى المعيشي للمقيمين في المخيمات بشكل عام «وهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية».

وأشاد أحمد بالجهود الإنسانية لدولة الكويت لافتاً إلى أن هذه المساعدات ليست الأولى من نوعها بل كانت الكويت سباقة في تقديم يد العون للعراقيين. وأوضح أن كل سلة غذائية تحتوي على 10 أنواع من المواد الغذائية الأساسية أما السلة الصحية فتحتوي على 7 مواد تنظيف. وبدوره، أشاد ممثل المنظمة الدولية للهجرة المهندس سامي حميد بالجهود المبذولة من قبل الكويت من خلال مبادراتها الطيبة لتخفيف معاناة النازحين العراقيين وإيجاد مأوى مناسب لهم. وأكد حميد الذي يشرف على تشييد مخيم تقوم منظمة الهجرة بإعداده بدعم من الكويت، أن المساعدات الإنسانية المختلفة لدولة الكويت تسهم بشكل فعال في دعم النازحين وتخفيف معاناتهم.