أردوغان: أحبطنا تسلل 40 ألف إرهابي لسوريا وسنعيد الرقة لسكانها الأصليين

أنقرة (وكالات)
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعادة الرقة من تنظيم «داعش» الإرهابي، وإعادتها لسكانها الأصليين العرب، مشيراً إلى الحاجة الماسة لإقامة «منطقة آمنة خالية من الإرهاب» تمتد بين جرابلس والراعي شمالي سوريا.
وفي حديث أدلى به لقناة «العربية» أمس، قال أردوغان، «تعد الرقة معقلاً أساسياً (لداعش)، ونحن كقوات التحالف يجب أن نحقق هدفنا هذا، وقد ذكرت ذلك لدونالد ترامب (الرئيس الأميركي)، وإذا استطعنا تطهير الرقة من التنظيم الإرهابي، سنتمكن من تسليم المنطقة لسكانها الأصليين من إخواننا العرب».
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