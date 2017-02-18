«المراقشة» تعلن حربها على «القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

أعلنت قبائل المراقشة أحد القبائل الكبيرة في أبين، حربها على العناصر الخارجة على النظام والقانون والبدء بتأمين مناطقهم من الجماعات المسلحة. وأكد مصدر قبلي في أبين لـ «الاتحاد» أن زعماء القبائل في المراقشة عقدوا اجتماعاً وأكدوا على تأمين مناطقهم ورفض أي أعمال تقطع أو تمركز للجماعات المسلحة في أراضيهم الواقعة شرق محافظة أبين، مشيراً إلى أن القبائل حذرت من إيواء أية عناصر خارجة على النظام والقانون وتسعى إلى التعرض للمواطنين والمسافرين على الطرقات الرئيسية.

وأتهم الشيخ القبلي سالم العوذلي، أحد مشايخ أبين، الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح بالوقوف وراء الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين الإرهابيين والانقلابيين من أجل إسقاط أبين في الفوضى من جديد. وأكد الشيخ العوذلي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هناك توافق بين كافة القبائل في أبين بشأن التصدي لتنظيم «القاعدة» وإفشال محاولتهم السيطرة على المحافظة من جديد.

..وخطة جديدة لتفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية في أبين

عدن (الاتحاد)

تبنت السلطات المحلية في محافظة أبين، خطة إنعاش جديدة لتفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية للإسهام في تعزيز جهود الأمن والاستقرار واستتباب الأوضاع في المحافظة.

وأكد محافظ أبين الخضر السعيدي، ألا مكان للميليشيات المسلحة الإرهابية في ظل الخطوات الأمنية المتواصلة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مضيفاً أن هناك معالجات قادمة للاختلالات الأمنية عبر تفعيل النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وتعقب كل الجماعات المسلحة. وخلال ترؤسه لقاءً مع مسؤولين محليين وأمنيين، أشار إلى أن هناك خطة استراتيجية ووطنية من أجل بناء الدولة المؤسسية الحديثة، مؤكدا أن الخطوات القادمة سوف تتركز على تحسين أداء السلك القضائي والنيابة والأمن ومضاعفة نشاطات تلك المؤسسات، بما يحقق العدل المنشود، وتحسين الأوضاع في أبين.