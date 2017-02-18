اليمن: تحركات الجيش تهدف لإنهاء معاناة أهالي الساحل الغربي

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

أكدت الحكومة اليمنية أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون، يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الانقلابيين، في حين تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية شمال مدينة المخا على الطريق المؤدي إلى بلدة الخوخة.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «تحركات الجيش تأتي من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها». وأضاف البيان «أن المواطنين في مناطق الساحل الغربي يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات الانقلابية، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين».

واتهمت الحكومة الانقلابيين «ببيع المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان محافظة الحديدة والتي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة».

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها تقوم بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المختصة، بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد تحريرها.