محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع

أبوظبي (الاتحاد، وام)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تمنياته للجميع بالخير والعطاء والنماء بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «الإخوة والأخوات مع انتهاء عام 2016 بإنجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكراً لكل من جعله عاماً مختلفاً ومتميزاً ونابضاً بالحياة»

أضاف سموه: «تمنياتي للجميع بعام جديد.. عام خير وعطاء وتطور ونماء.. 2017 عام خير، بإذن الله، على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا... ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء.. ونتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن عام 2017 يطل علينا ومسيرة الخير المباركة التي أرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون تمضي شامخة بفضل من الله وتوفيقه.