أمطار خفيفة ورياح نشطة على مناطق الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

استمر أمس تساقط الأمطار الخفيفة على معظم مناطق الدولة، فيما كانت الرياح نشطة السرعة ومثيرة للغبار، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، واضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي إلى 9 أقدام في العمق.

واستمر أمس تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على الدولة، حيث كان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 70 كلم في الساعة، ما أدى لتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على المناطق المكشوفة، حيث وصلت إلى أقل من 500 متر.

وكان البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب آخر الليل في الخليج العربي ومتوسط الموج مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تقل كميات السحب اليوم السبت تدريجياً وتنحصر شمالاً وشرقاً مع سقوط بعض الأمطار خاصة خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل خمس درجات، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

فيما غداً الأحد، يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ويصاحبها انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان. ونتيجة لتأثر الدولة بالرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.