شواطئ ملبورن.. مصابة



تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017 سيدني (د ب أ) حذر مسؤولون أستراليون من خطر الإصابة بالإسهال الذي يحيق برواد شواطئ ملبورن ذات الشعبية الكبيرة، وذلك بعد إعلان أنها غير آمنة للسباحة بسبب مستويات عالية من بكتيريا برازية تم رصدها في أعقاب عواصف هبت مطلع هذا الأسبوع. وتوقعت «هيئة حماية البيئة» أن يصبح مستوى جودة الماء «ضعيفاً» في ثمانية شواطئ على خليج بورت فيليب، وحذرت الأشخاص من التوجه إلى هذه الشواطئ وإلا فسيواجهون خطر الإصابة بالتهابات معوية، ما يعرف أيضا باسم الإسهال. ويعني توقع مستوى الجودة «الضعيف» للماء أن احتمال الإصابة بالمرض يصل لنسبة 5 إلى 10 بالمئة.